المقالات

من افغانستان الى العراق..وحدة الدرس..!

87 2021-07-11

 

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com ||

 

في نهابة عام 2010 خرجت القوات الأمريكية من العراق، إثر إتفاقية الإطار الإستراتيجي، التي ابرمتها حكومة العراق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أنتقل فيها العراق من صفة البلد المحتل؛ بعد غزوه عام 2003 من قبل الأمريكان، الى صفة البلد كامل السيادة.

كانت تلك الإنتقالة شكلية، فالقوات الأمريكية خرجت من الباب لتعود من الشباك.

لقد كانت عودتها بمباركة من قبل حكومة العبادي، التي تصرفت خارج صلاحياتها الدستورية والقانونية، و"دعت" قوات بلد اجنبي لـ"تنتشر" في العراق، تحت عنوانين متلازمين؛ الأول هو المساعدة في الحرب على الإرهاب الداعشي، الذي أتضح فيما بعد، أنه من صنع بلد القوات المدعوة، كما صرح بذلك علانية كبار قادتها، والثاني هو تدريب القوات العراقية.

مع الإستذكار بإن الخروج الأول للقوات الأمريكية؛ كان تحت وطأة ضربات المقاومة العراقية الباسلة، والتي لم تكن تمتلك العدد والعدة والخبرة التي تمتلكها الآن، فإننا اليوم إزاء خروج حتمي للقوات الأمريكية، التي تجاوزت "كلاو"مهامها التدريبية المفترضة، وشنت هجمات متكررة على القوات العراقية، من جيش وشرطة وحشد شعبي، تحت عنوان أخطاء نيران صديقة إبتداءا، وحينما زادت وتيرة تلك الهجمات، ولم يعد بالإمكان إيجاد تبريرات مقنعة لحصولها، دخلت إسرائيل على الخط، حتى تجنب الأمريكان والحكام العراقيين العملاء الحرج..

لكن الأمريكي كشف عن وجهه القبيح بشكل سافر، يوم أرتكب جريمة قتل قادة الإنتصار، على ارض مطار بغداد الدولي، في سابقة خطيرة في أساليب إنتهاك حرمات وسيادة الدول، لم يفعلها غير الولايات المتحدة.

كيف يمكننا القول بثقة أنه خروج حتمي؟!

نقول ان السياسة الأمريكية إزاء العراق؛ لم تتغير بمجيء بايدن"العاقل الخبيث"، بديلا عن ترامب "المجنون الواضح، لأن الثابت الرئيسي للسياسة الأمريكية في المنطقة، باق هو هو، مادامت إسرائيل "الثابت المعني" باقية..

الذي تغير هو أن محور المقاومة، عدل أولوياته بعد معركة سيف القدس، مع بقاء هدف زوال إسرائيل، وفقا لتوقيت "ساعة القيامة" الرقمية المعلقة في ميدان فلسطين بالعاصمة الإيرانية طهران، والتي نصبتها إيران للعد التنازلي لتدمير إسرائيل، في حزيران 2017، ضمن احتفالات "يوم القدس" السنوية، التي تقام خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.. واختارت الساعة جدولًا زمنيًا لتدمير إسرائيل؛ خلال 8411 يومًا، أي ما يقرب من 23 عامًا، وصولا الى العام 2044، وهو التاريخ الذي حدده قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي في 2015.

التعديل المقاوماتي الجديد، هو إدخال القدس كأولوية أولى في محددات الصراع، إذ حذر أمين عام " حزب الله" لبنان، السيد حسن نصر الله، بمناسبة الذكرى 21 لتحرير جنوبي لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، عام2000، من اندلاع "حرب إقليمية" تؤدي إلى "زوال" إسرائيل، إذا استمرت انتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة، وأن المعادلة التي يجب أن نصل إليها؛ هي "القدس مقابل حرب إقليمية".

التحذير ليس موجها لإسرائيل فحسب، بل هو موجه بالأساس لإمها وابيها، الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وعلائم الإنهزام الغربي الأمريكي، باتت بادية في كل تصرف يقوم به الإستكبار العالمي، والإنسحاب الأمريكي من أفغانستان، كان هزيمة بكل المقاييس، والهزيمة للتحالف الصهيو امريكي عربي في اليمن؛ قاب قوسين أو أدنى، وهنا في العراق تتنظرهم أيام سود، إذا لم يلملموا "جوالاتهم" ويرحلوا، وبيان الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية كان واضح جدا، والطرق على الرأس خير وسيلة..

كلام قبل السلام: على "جميع" عملاء أمريكا في العراق؛ أن يراقبوا المشهد الأفغاني الراهن، ويأخذوا العظة منه، فنهاية العملاء واحدة..!

سلام..  

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من افغانستان الى العراق..وحدة الدرس..!
المجتمع المدني حجر عثرة ام دعامة ساندة ؟!
مائة علامة استفهام وتعجب ؟؟!!
خاب وخسر من راهن على أمريكا
المستهدف الشيعة وليس تحالف الفتح فقط!
مسيرة الالف ميل تبدأ بحلم (٣)
العبيد صناعة جاهلية حاربها الاسلام وانعشتها العلمانية
صوت الذئاب / قصة قصيرة
دعوة لإنقاذ النساء من الفكر والعمل الارهابي
ازمة الصحافة..على طاولة ازمة الكهرباء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك