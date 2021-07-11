المقالات

مائة علامة استفهام وتعجب ؟؟!!


 

حسن كريم الراصد ||

 

اين هذه الجموع التي سارت كالقطعان تحرق كل ما يواجهها ؟؟!!

 اين من كانوا يريدون وطن ؟؟

 اين ذهبت خيمكم ؟؟ ماذا فعل الزمن بمواكبكم ؟! اين ذهبت ام السياح التي تخبز وتوزع مجانا للثائرين ؟؟ اين غسالات ثياب المتظاهرين ؟؟ كيف اختفى جبل احد ؟؟ اين ذهب الفنانون ؟؟ ماذا حل بريش الرسامين ؟؟! اين الراقصات في الشوارع ؟؟ اين السكارى وقيئهم ؟؟ وماذا فعل الزمان بخيم تحت الجسر ؟؟!!

اين طلاب المدارس الذين كانوا يهتفون بحماس ضد اللصوص والسراق ؟؟!! لماذا عاد التكتك الى اطراف المدن والعشوائيات البائسة ؟؟! اين اختفى الناشطين والمدونين ؟؟ وين الملايين ؟؟!!اين ذهبن بنات طارق ؟؟؟ ما الذي حل بفنادق البتاوين وشوارعها ؟؟ اين اختفى مطلقي المولوتوف على رجال الامن ؟؟! اين اختفى من اظهروا عوراتهم ؟؟اين ذهب من انزلوا للساحات بناتهم ؟؟ لماذا عاد الجميع الى صمتهم ؟؟ ايكون قد تحققت اهدافهم !!

هل تحسنت الخدمات ؟؟ هل ازداد تجهيز  الكهرباء عن 18ساعة كما كانت ابان الثورة ؟؟! هل وزعت الثروات بعدالة وكل اخذ نصيبه فترك الساحات وعاد لاهله ؟؟ هل ارتفعت قيمة الدينار قبال الدولار ؟؟! هل توفرت الوظائف فاختفت البطالة ؟؟! هل اكسيت شوارع المدن ؟؟ هل قضي على الفساد ؟؟ هل ازدادت مفردات البطاقة التموينية فاضحت جوز ولوز بدل العدس ؟؟!! هل امتلأ خزان الباب الشرقي ببيبسي المتهتكات ؟؟ لماذا عاد ابو كذيلة من طلوعه البهي المبارك ؟؟!! لماذا لم تعد الكذلة تسولف ؟؟!  اين الزحف العظيم نحو البنك المركزي ؟؟اين من كان يحرق محلات الناس ان لم يدفعوا الاتاوة ويدعموا الثورة ؟؟

! لماذا هدأ الصخب فجأة ؟ لماذا صمت ملا طلال ؟؟ من اسكت الشرقية ودجلة ؟؟ مابال مشرق عباس بلع لسانه ؟؟ اين ذهب ابن سمير وفيديواته ؟؟ وماذا حل بأبن كاطع ؟؟!! هل تحقق العدل وانا في غفلة ؟؟

 هل كان ذلك مجرد حلم ؟؟!! ام ان السفير اطلق الصافرة ؟؟ واعلن اختتام السيرك ونهاية اللعبة ؟؟!!!! فقد تحقق الهدف وقطع طريق الحرير واستبعدت سيمنز .. ونصب الحمار حاكما .. وصار العميل مستشارا وبقي الحمقى يدورون حول انفسهم كثور الناعور ؟؟؟؟؟!!!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مائة علامة استفهام وتعجب ؟؟!!
خاب وخسر من راهن على أمريكا
المستهدف الشيعة وليس تحالف الفتح فقط!
مسيرة الالف ميل تبدأ بحلم (٣)
العبيد صناعة جاهلية حاربها الاسلام وانعشتها العلمانية
صوت الذئاب / قصة قصيرة
دعوة لإنقاذ النساء من الفكر والعمل الارهابي
ازمة الصحافة..على طاولة ازمة الكهرباء
التمر وحكايات أيام زمان..!  
العراق بلد المسؤولين!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك