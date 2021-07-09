المقالات

التخلف عن "ولاية الفقيه" فرصة وأمل للعدو!


  مازن البعيجي ||   ليس على المستوى الفقهي مااقصده في مقالي، وإنما من حيث ماعرفه الأعداء عن معنى قوة وتنظيم وأساليب "ولاية الفقيه" التي لها القدرة على استقطاب المجاهدين وترتيب أوراقهم خاصة على المستوى العقائدي العملي مايشكّل خشية وخطرا على مخططاتهم ، وكل من لا ينخرط مع تلك النظرية التي تدين بها مثل إيران الإسلامية تُعدُّ فرصة وأمل وحلم يراود العدو لصناعة خنجرٍ يستطيع غرزه بجسد تلك النظرية لإضعافها وتوهين منهجها وهذا ما يحصل مع كل من يرفع صوته ضد إيران بأي نسبة كانت؟!  فأي تخلّف من شيعي تحت أي عنوان مهما كان أنيق ذلك العنوان ومبرر!!! هو فرصة يقتنصها العدو ويرتب عليها أثر كبيرا! خاصة في الساحة العراقية التي تشهد بعض ممن سُلبوا التوفيق والبصيرة وأخذ يمزق ما ورد عن المعصومين "عليهم السلام"من كلام يصب في قوة منهج العترة المطهرة وهم يمنحون الخطوط العريضة والواضحة لمواليهم عبر نقي كلماتهم الغير قابلة للخطأ (برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، و عدو لمن عاداكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام ) ولعل عبارة "رزقني البراءة" هذا النوع من الرزق المستحق للشكر والسجود شكرا حتى ينقطع وينفصل العنق لأنه مَنَّ علينا ببصيرة البراءة التي هي أم النعم الكبيرة ولم يمنع ذلك الرزق العظيم المؤهِّل لنا لنكون ضمن مراد القرآن والمعصومين "عليهم السلام" في الوقوف ضد أعداء الإسلام ذلك الوقوف الذي تمثله دولة الفقيه المنهج الذي سرّ قلب ولي العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. إذن:  منهج دولة الفقيه ونوع جهادها هو الذي يخشاه الأستكبار والصهيونية العالمية والصهيووهابية القذرة، وعكس ذلك فرصة لهم وأمل كبير!!! ولله در الشيخ ذي البصيرة راغب حرب يوم قال: العمامة التي لا تقول للخُميني ( نعم ) نحرقها ونسقطها..   البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التخلف عن "ولاية الفقيه" فرصة وأمل للعدو!
تفاقم الجراحات..القسم الثاني
مفردات السياسة الخبيثة من المصطلحات الى الامراض
حقوق الشهداء والمجاهدين في خطر..!
محاولات وخز الضمير !!!
متلازمة ستوكهولم..!
المقاومة وحرب المعادلات الردعية
المقاومة بين التصعيد والتهدئة..قراءة موجزة
*التاريخ يتكرر وصُلح الإمام الحسَن مع معاوية نعيشهُ اليوم
🔥الحرب الخفية بأيدي عراقية 2
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك