محاولات وخز الضمير !!!

حسن عبدالهادي العگيلي ||

قبل سنة تقريبا او اكثر اجرت السومرية لقاء مع عائلة تدمر بيتها بالكامل بانفجار كدس العتاد في مدينة الصدر

العائلة هم سادة اعتقد بيت سيد صادق واخوته .

ام السادة المرأة المسنة واحد ابنائها وزوجته

شكو كثيراً من عدم زيارة اي مسؤول وهم تقريباَ تشردوا لابيت ، لا مال، لا مستمسكات ثبوتية وناشدوا وزير الداخلية بالتدخل لاستخراج الوثائق الخاصة بهم.

احد اصحاب المواكب الحسينية والأخيار من الناس قاموا بالواجب قدر المستطاع ووفروا لهم اجهزة كهربائية مهمة ومبلغ من المال واكل وشرب جزاهم الله خيرا

ولحد هنا والسالفة مقبولة ....

كمل السيد وگال لمراسل السومرية ما معناه::-

ياخويه فزعت علينا (الدواره !!! ) ونهبوا المدرسة وباگو غراضنا !!!!! وحملوهن گدام عيونا بالستوتات!!

وتقول زوجة السيد اصرخ واصيح عليهم عمي حرام حرام

واحد منهم يجاوبها (عمي ياحرام ) هذا موسمنا !!!

المراسل ظل فاك عيونه وگال يعني مثل 2003!!!

ناس تقدم مساعدة

ناس تسرق أغراضهم !!!!!

اي فوضى سلوك ملعونة ابتلينا بها!

هل أفعالنا من سببت لنا كل هذا الألم من الضياع والتيه!!

وهي من اغلقت ابواب السماء بوجهنا.