المقالات

الحرب المفتوحة..!

47 2021-07-08

 

ضحى الخالدي ||

 

تمر المنطقة بهزات وخضات عنيفة تؤذن بنهاية مرحلة، وبداية مرحلة جديدة.

لم تأتِ الولايات المتحدة الأميركية  لمغادرة العراق، ويؤيد ذلك ما نشره موقع آرمي تايمز  بالأمس حول إرسال لواء عسكري أميركي الى العراق؛ لكن فيما إذا أجبرتها فصائل المقاومة على المغادرة من خلال تواصل عمليات الاستنزاف، وجرّها الى ساحة الحرب المفتوحة، فبالتأكيد ستتموضع قريباً من الأراضي العراقية؛ في الأردن على سبيل المثال.

ومع استبدال النفوذ الأميركي في العراق بالنفوذ البريطاني منذ سنوات، فإن ذلك يستتبع استقدام المزيد من القوات البريطانية ذات النشاط العسكري والاستخباري لتعويض الفراغ الأميركي، حيث ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية قبل أربعة أشهر تقريباً أن بريطانيا تزمع إرسال لواء رينجرز من القوات الخاصة- المستوى الثاني الى شمال العراق.

ونشر موقع ستارز آند سترايبس قبل يومين، أن الولايات المتحدة تقوم بنقل قاعدتي السيلية الرئيسية والسيلية الجنوبية ونقطة إمداد الذخيرة فالكون بعدتها وعديدها من قطر الى الأردن.

تكمن أهمية هذه الانتقالة في كون نتائج معركة سيف القدس والهجمات المتبادلة (بما فيها السيبرانية) بين دول وفصائل محور المقاومة من جهة، وبين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى أفرزت نوعاً من التكامل داخل محور المقاومة لم يعد أمامه سوى خاصرة الأردن الرخوة، فحين تتموضع الإمدادات الأميركية في الأردن فهي تستمر بحماية أمن الكيان الصهيوني من جهة، ومن جهة ثانية يعد هذا تراجعاً لخطوات الى الخلف؛ إذ باقترابها من حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني هذا أن الخناق قد ضاق على تل أبيب فعلاً.

إضافة الى أن التموضع في الأردن يعني المضيّ في مشروع إقليم الأنبار وصفقة القرن، وقد اعتدنا أن أميركا كلما تراجعت خطوات نحو الوراء؛ هربت نحو الأمام لتحقيق انتصارات في ساحة أخرى، فيما تترك قطر وحيدةً أمام الأطماع السعودية القديمة بوجود قاعدة تركية فقط؛ مما يعني إمكانية أن تستنجد قطر بإيران فيما لو تحولت المنطقة الى ساحة الحرب المفتوحة، فيما تتنمر السعودية كذلك على الإمارات حليفتها؛ وتبدو الخلافات واضحة بين طرفي الحلف العتيد في اليمن حول عدن، وصراع الجماعات المسلحة التابعة لهما هناك، كما تتبدى الخلافات في فشل الدبلوماسية النفطية بينهما في أوبك مؤخراً، وأعتقد أن الانفجار الأخير -هذا المساء- في منطقة جبل علي في دبي قد يكون مظهراً من مظاهر هذا الخلاف، إذا ما استبعدنا إمكانية أن يكون المستهدف هو المصالح الإسرائيلية في جبل علي بعد حمى التطبيع الأخيرة، أو القوات الأميركية في جبل علي، في ظل تغير قواعد الاشتباك في المنطقة.

هذا بمعزل عن مناقشة أهمية أفغانستان والدور المباشر لكل من (تركيا، روسيا، الصين)، وأخذ دورها غير المباشر بنظر الاعتبار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الملفات الحمراء...!
الحرب المفتوحة..!
لماذا لا يتم استجواب رئيس مجلس النواب قانونيا..؟!
ويسألونك عن قصيدة الكهرباء !!
لغة النصر ولغة الاحباط
تفاقم الجراحات..القسم الاول
إصبع على الجرح..الطبيب وشايلوك..
قدر العراق..ومشيئة الله
من مآسي (الزمن الجميل) مشهد لعوائل الدجيل
نار تحت الرماد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك