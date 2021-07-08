المقالات

ويسألونك عن قصيدة الكهرباء !!


 

محمد كاظم خضير ||

 

نشر احد مدارء المدراس في الانبار قصيدة ينتقد فيها عدم توفير الكهرباء في مدينته من باب التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور الذي انتقد فيه حزب تقدم على إدارته  لمحافظة.

وقال في القصيدة: الما يكدر عليها خليها يتجنب. الناس من اللهيب هواي تتكلب

ترى الما ينتل بالغيره لا يغتاظ ..لو جوه ضغط ماراح يتكهرب

شكم تيل بطرفكم حضرة المسؤول.. لو كلهن احطهن بيك ما يخرب.

 واذا بصباح جاء كتاب من مدير تربية الأنبار أصدر أمرًا يقضي بإعفاء مدير مدرسة الشمس المشرقة الإبتدائية للبنين احمد زكروط الحلبوسي، والواقعة في مدينة الفلوجة من منصبه ونقله الى الحدود السوري..بالأمس القريب مجلس أعيان الفلوجة واليوم مدير المدرسة وماخفي كان أعظم.

 وبتالي ارعبتهم أصوات وأعلام ترتفع، ومنصة تقام، وأهل الأرض والدار تعبر وتحيي فعاليهم ضد الطغيان، واعتقالات وتعسفات ومطاردت كل شيء يتحرك  ينقد حزب تقدم.

جنون مثل جنون البقر، وهستيريا تخرجهم و تفقدهم التفريق بين الجماد والإنسان ، يغرقون الأرض " خرابا ً "والإنسان" قمعا ً، تحت عناوين تهوي بهم إلى بداية النهاية والسقوط نحو الهاوية ، والزوال الأبد .

تكميم ألافواه وقمع الحريات، ومحاولة اغتصاب عذرية " َالانبار" لا يجدي نفعا ولا يحقق" عدلاً" ، في أرض أهل الدار، وانما يقرب المسافات، ويختصر الوقت، ويعود بالانعكاسات والانتكاسات السلبية على " قطيعها" وحمقاء مرتكبيها وصبية منفذيها  .

أثبتت إحداث  التي تالت قصيدة الكهرباء أنكم بعيدوا عن مجرد كتابة وتدوين " إسم " الدولة، ولا تملكون مثقل ذرة من تقبل الأخرى، وأنكم رجال " غاب " وأدوات  " حز " وعقليات" مليشيات" لا تؤمن إلا بنفسها، وقاموس وقانون " مرشدها".

غبيء من يخطط " لكم" وساذج من يؤهمكم بأن الحديد والنار يقمع إرادة " الشعب" ، وأن  التضييق، ستحفظ عرش " المرشد " وتنشد نشيد الخلود الأبدي للصرخة الحلوبسي .

حفظ الله " الانبار" وشعبها من كل غاصب وكاتم على أنفاسها، واحقق وحقق" الحق" فيها ، وما العزة والكرامة والشموخ إلا لصوت " احرارها " الذي يبكم أصوات كل " بندقية" تتؤهم اخرس غضب شعبها العظيم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الملفات الحمراء...!
الحرب المفتوحة..!
لماذا لا يتم استجواب رئيس مجلس النواب قانونيا..؟!
ويسألونك عن قصيدة الكهرباء !!
لغة النصر ولغة الاحباط
تفاقم الجراحات..القسم الاول
إصبع على الجرح..الطبيب وشايلوك..
قدر العراق..ومشيئة الله
من مآسي (الزمن الجميل) مشهد لعوائل الدجيل
نار تحت الرماد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك