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الگنگرين يصيب أعمدة الكهرباء.

52 2021-07-07

 

عباس العطار ||

 

تتوالى المشكلات على العراقيين بين فقدان الأمن وتردي الواقع الخدمي والصحي وتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي وتقاعس الاغلب عن اداء دورهم الوظيفي والوطني .

بلد يجتمع فيه النقيضين ويلتقي فيه الجبلين ، غريب في كل شيء وتتمثل غرابته في شكل السلطات التي توالت عليه من الحكم الملكي مرورا بالجمهورية الديكتاتورية وصولا إلى اكذوبة النظام الديمقراطي ... الذي حول البلاد إلى غابة يأكل فيه القوي الضعيف ويحصد فيها الكبار ثروات البلاد ويوميا يتعرض الشعب إلى إبادة جماعية في الخدمات التي لا يصح ان نطلق عليها الا خدمة ام ( النص ردن ) او ( النص ربع ) او خدمة ام ( الست دراهم ) ، التي يعرفها جيل الكبار ، ولم يسلم من فساد الربع حتى هذا العمود الذي بترت ساقه لأنه أصيب بمرض الگنگرين ليدخل ضمن نظام القطع المبرمج .

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