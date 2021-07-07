مسيرة الالف ميل تبدأ بحلم (١)

محمد عبد الجبار الشبوط ||

يعلمنا التاريخ بان مسيرة الالف ميل في اي تحول حضاري كبير تبدأ بحلم.

ينشأ الحلم رد فعل على واقع معاش بائس ومؤلم ومظلم. وفي لحظة ما قد يبدو امام الانسان انه من المستحيل او الصعب جدا تغيير هذا الواقع.، فيلجأ الى الحلم للتخفيف من وطأة الم ذلك الواقع. وسيكون من بين الحالمين اشخاص منحهم الله القدرة على انتاج الافكار والمفاهيم ردا على الافكار والمفاهيم التي يمثلها الواقع المرير. فيبدأون بطرح فكرة جديدة تمثل رد فعل حالم ووردي على ذلك الواقع. ومثل هؤلاء يمتازون بصفة اخرى هي الثقة العالية بانفسهم وقدرتهم على تغيير الواقع وتحقيق احلامهم. وتدفعهم هذه الثقة العالية الى سرد حلمهم على المقربين منهم. ويصادف ان بعض هؤلاء المقربين يشاركونهم نفس الحلم. وبمرور الوقت تتشكل فئة من الناس الحالمين الذين اطلق عليهم المؤرخ البريطاني المعروف ارنولد توينبي اسم "الاقلية المبدعة"، ويمكن ان نضيف اليها صفة اخرى هي "الحالمة". ينطلق افراد هذه "الاقلية المبدعة الحالمة" الى المجتمع الاوسع، ويبشرون الناس بالحلم، ويدعونهم الى ان يحلموا معهم. ويصادف ايضا ان اناسا من الذين وصلتهم الدعوة كانوا يشعرون بالالم والاسى من فداحة المعاناة التي يمثلها الواقع المعاش فياخذون بالحلم معهم بواقع افضل حيث لا معاناة ولا بؤس ولا الم. وهذا تنطلق مسيرة الحالمين بعد ان كثر عددهم وكبر حجمهم لتتحول الى حركة اجتماعية تنشد التغيير وتعمل على تشييد واقع جديد يخلو من البؤس وصعوبة العيش وتدني مستوى الحياة. وغالبا ما ينجح هؤلاء بزرع بذور النهضة في مجتمعهم فيحصل التغيير في نهاية المطاف الذي قد يطول امده او قد يقصر.

واذا كان يصعب على البعض تقبل ان يكون النبي محمد (ص) من بين هؤلاء الحالمين وهو يتحسس الالم من واقع مجتمعه العقائدي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي البائس فذهب وحيدا الى غار حراء ليحلم بواقع افضل حتى اتاه الوحي الذي صوّر له هذا الواقع الجديد الذي يشمل ملك كسرى وقيصر، ومن ثم تحقق هذا الحلم على يديه بعد ١٠ سنوات، اذا كان يصعب علينا ان ننظر اليه من هذه الزاوية وهو نبي مرسل، فسوف نبحث عن رجال او نساء حالمين غيره، لنعثر بعد ١٠٠ سنة من هجرته الى المدينة، على محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، عم النبي محمد (ص) الذي كان يسكن في قرية نائية بالشام ليحلم فيها بدولة يحكمها ولده تخلف دولة الامويين، فوجه دعاته في تلك السنة "في الافاق"، وكان لهم ما حلموا به بعد ٣١ سنة حين تمكنوا من الاطاحة بالدولة الاموية واقامة الدولة العباسية.

وبعد عدة مئات من السنين، وحين كانت انكلترا تئن تحت وطأة حكم اقطاعي مستبد، كان عدد من الاشخاص يحلمون بحكم ديمقراطي تسود فيه كلمة الشعب وتقيد فيه سلطة الملك المستبد، فكانت وثيقة الماگناكارتا في عام ١٢٥٨ اولا، ثم الثورة الانگليزية الموصوفة بالمجيدة Glorious Revolution، عام ١٦٨٨ التي عُزل إثرها الملك جيمس الثاني حاكم إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا في شهر تشرين الاول من ذلك العام. وكانت اولى الثورات في التاريخ الحديث والتي اعقبت الحرب الأهلية الإنجليزية (١٦٤٢-١٦٥١)، ومعاهدات وستفاليا عام ١٦٤٨، لتبدأ مسيرة طويلة كان من معالمها انطلاق الثورة الصناعية في بريطانيا منذ اواسط القرن الثامن عشر.

وظهر في فرنسا عدد من الحالمين الذين ضاقوا ذرعا باوضاعها السياسية والاقتصادية، وكان في مقدمتهم جان جاك روسو الذي الف كتابه الشهير "العقد الاجتماعي" سنة ١٧٦٢ والذي الهم الفرنسيين بعد ٢٧ سنة ليقوموا بثورة ١٤ تموز عام ١٧٨٩ والتي غيرت وجه اوروبا منذ ذلك اليوم.

(يتبع)