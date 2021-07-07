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اربيل تحشر نفسها بين الأمريكان وفصائل المقاومة


 

حسام الحاج حسين ||

 

الأكراد في وضع لايحسدون عليه حيث وجدوا انفسهم امام  حرب الدورون والتي لاتستطيع الولايات المتحدة نفسها ضمان امنهم .

في المقابل تتحمل الحكومة المركزية وحكومة أربيل تداعيات الأستهدافات الصاروخية على مواقع التواجد الأمريكي . لماذا لاينتهي الوجود القتالي الأمريكي،؟ هل نحن اقل من افغانستان،؟ هل كانت طالبان تمتلك ما لاتمتلكه الفصائل العراقية،،؟

النظام السياسي في العراق لايمتلك الأرادة في قرار حاسم يخرج بموجبه القوات الأمريكية القتالية والأبقاء على المستشارين والمدربين للحلف الأطلسي،،!

حتى ينتهي النزال القائم بين الفصائل وواشنطن،،! يجب على الحكومة العراقية ان تاخذ بزمام المبادرة وتقوم بوضع جدولة حقيقية لأجلاء القوات الأمريكية من العراق .

ليتوقف نزيف الدم وحرب الأستنزاف القائم بين الطرفين .

الحكمة غائبة في العراق والحلول الترقيعية باتت كابوسا يقلق الجميع ومنهم الأكراد .

من الخطاء ان يستبدل الكرد الأمريكيين بأبناء البلد .

فصائل المقاومة لم تعد تمزح او تماطل وقد اتخذ القرار قطعي دون رجعة .

حتى إيران اصبحت خارج قواعد الضغط على الفصائل وهي تعتقد اي الفصائل ان الحسابات العراقية قد تنفصل عن الحسابات في طهران .

وقد ارسلت طهران بالأمس الشيخ حسين طائب رئيس استخبارات الحرس الثوري الى بغداد لبحث التهدئة بطلب من واشنطن عن طريق الكاظمي .

والتصعيد اليوم وبالأمس مع وصول طائب ادى الى فشل الوساطة الإيرانية التي لم تعد تسيطر على ضبط الأيقاع مع الفصائل .

غياب الشهيدين سليماني والمهندس كلفت واشنطن قبل غيرها الكثير والكثير .

والقادم سيكون اسوء على الوجود الأمريكي في العراق .

وستضع الفصائل بغداد وأربيل في زاوية حرجة وهي تأخذ دور المتفرج على الصراع الحاصل بين واشنطن والفصائل التي يبدو انها سيده قرارها ولا تستمع للوساطات حتى لو كانت من الحرس الثوري الإيراني،،،!

الحسابات الضيقة للحكومة العراقية في ضرورة التواجد الأمريكي هو السبب في كل ما يحصل.

يجب ان تفعل الأرادة السياسية بخروج سريع للقوات الأمريكية حتى لاتتدحرج كرة الثلج اكثر وتشكل كتلة تبتلع الجميع وأولهم الأكراد،،!

حروب الأستنزاف من اطول الحروب واكثرها خسارة وهي لاتتوقف عند منشآت معينة

وهي ساحة مفتوحة لبنك الأهداف من المطارات والقواعد العسكرية الى السفارات والقنصليات وربما الى الأغتيالات لشخصيات على صلة بالمصالح الأمريكية،،!

يد المقاومة هي الطولى وتصل الى ابعد النقاط في العراق بفضل التكنلوجيا والتقنيات المتطورة . وهي تستخدم اسلوب الفصائل الفلسطينية في استدراج العدو الى حرب مفتوحة،،،!

والمخيف في الأمر ان الترسانة الصاروخية للفصائل لاتعرف امكانياتها لحد الأن لكننا نستطيع القول انها تمتلك صواريخ اكثر دقة كما تعترف واشنطن نفسها بذلك،،،!

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اربيل تحشر نفسها بين الأمريكان وفصائل المقاومة
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