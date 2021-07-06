ثلاث دولارات ..!

حسن عبدالهادي العگيلي ||

ثلاث دولارت فقط كافية لتُخرج ايران من كل تلك الضغوط التي قد تصل الى درجة المكابدة الاقتصادية والسياسية والاعلامية.

كيف ؟؟؟؟

قال لي زميلي الفلسطيني من الخليل

قلت: يكفي أن يحين وقت اي مناسبة دينية أو وطنية ! لإسرائيل فتقوم ايران بتكليف اي سفارة من سفاراتها بإرسال (باقة ورد) ثمنها لا يتعدى ثلاث دولارت مع بطاقة تهنئة .

وسينقلب الحال بسرعة عصا سحرية!!! ويكون مفتاحاَ مهما للتحاور الذي سينتج عنه تفرعات كثيرة جداَ وتتغير عناوين عديدة في المنطقة ربما أبسطها ستعود عشوائيات الخليج الى حجمها الحقيقي ويلجم السعودي!!

-- سكت برهة ثم قال لما لا تفعل ايران ذلك؟

وليش هم مغلبين حالهم معنا، بابتسامة.

قلت : لأن ايران ببساطة ترى اسرائيل كيان غاصب وأن الأرض هي فلسطينية والفقه الشيعي المستند إلى القرآن وسنة النبي وآلائمة من ال بيته يحرم الاعتراف بها كدولة.