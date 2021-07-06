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ثلاث دولارات ..!


 

حسن عبدالهادي العگيلي ||

 

 ثلاث دولارت فقط كافية لتُخرج ايران من كل تلك الضغوط التي قد تصل الى درجة المكابدة  الاقتصادية والسياسية والاعلامية.

   كيف ؟؟؟؟

 قال لي زميلي  الفلسطيني من الخليل

قلت:  يكفي أن يحين وقت اي مناسبة دينية أو وطنية ! لإسرائيل  فتقوم ايران بتكليف اي سفارة من سفاراتها بإرسال (باقة ورد) ثمنها لا يتعدى ثلاث دولارت مع بطاقة تهنئة .

وسينقلب الحال بسرعة عصا سحرية!!! ويكون مفتاحاَ مهما للتحاور الذي سينتج عنه تفرعات كثيرة جداَ وتتغير عناوين عديدة في المنطقة  ربما أبسطها ستعود عشوائيات الخليج الى حجمها الحقيقي ويلجم  السعودي!!

-- سكت برهة ثم قال لما لا تفعل  ايران ذلك؟

وليش هم مغلبين حالهم معنا،  بابتسامة.

قلت :  لأن ايران  ببساطة ترى اسرائيل كيان غاصب وأن الأرض هي فلسطينية   والفقه الشيعي المستند إلى القرآن وسنة النبي وآلائمة من ال بيته يحرم  الاعتراف بها كدولة.

 

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