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دلتا يغزو العالم..!


 

📌🖊غدير التميمي ||

 

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً عن خطورة المتحور دلتا من فيروس كورونا المستجد وانتشاره على مدى واسع بين دول العالم ، اوضحت المنظمة بأن اللقاحات المطلقة ضد الوباء لن تحمي من السلالة الجديدة حتى خرجت دراسة أخرى أكثر حدة،

فقد ظهرت معلومات بأنه ومع انتشار النوع الجديد من الوباء في بريطانيا الى ما يقرب من نصف عدد الوفيات الأخيرة في البلاد هي لأشخاص تم تطعيمهم ورغم ذلك، إلا أن الأطباء والعلماء لا يدقون ناقوس الخطر بشأن النسبة المرتفعة للوفيات بين السكان الذين تم تلقيحهم، بل على العكس يقولون إن الأرقام حتى الآن تطمئن من أن اللقاحات توفر حماية كبيرة ضد المرض، خاصة بعد جرعتين منها

وجاءت هذه الدراسة التي نقلتها احدى الصحف في وقت تعتبر فيه امريكا ساحة اختبار لكيفية تأقلم اللقاحات مع الناس واستخدام الناس كفئران تجارب ، بينما من جهه اخرى تتسابق السلالة الجديدة من الوباء لتسجيل أكبر كم من الإصابات في جميع أنحاء العالم مع 146000 حالة تم تحديدها في الأسبوع الماضي، بزيادة 72% عن الأسبوع السابق

مع الجدير بالذكره أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم كان قد كشف أنه تم رصد دلتا في 98 دولة على الأقل، لافتاً إلى أن دول العالم ليست بمأمن من الوباء بغض النظر عن مستوى التطعيم الذي تحظى به

وشهدت روسيا أكبر زيادة في عدد الاصابات  كما ارتفعت حالات الإصابة اليومية في بريطانيا أما عربيا فقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما كما تسجل تونس ارتفاعا حادا في الإصابات واوضحت بعض الدراسات التي ثبتتها منظمة الصحة العالمية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأن متحور دلتا قادر على مقاومة الأجسام المضادة الموجودة في دماء الإنسان وهو ما يعني أن هناك حاجة إلى مستوى أعلى من الأجسام المضادة للتغلب على هذا المتغير

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