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وين الملايين..هاي الملايين !


 

باقر الجبوري ||

 

الكل يتسائل ! أين الحشود المليونية التي خرجت تطالب بالخدمات والكهرباء في زمن عادل عبد المهدي !

الجواب .. موجودين اكيد !

بس شنو تريدهم يطلعولك ابلاش ههه

ثم يعود فيتسائل ! ليش وشنو الغريب بالموضوع مو طلعوا أبلاش لاجل الوطن والمواطن وتحصيل الخدمات لو هسه تغيرت الاحوال !

الجواب لاحبيبي طلعوا الجماعة بفلوس من السفارات والبقية طلعتهم احزابهم الشيعية والسنية والكردية !

واكوا ناس طلعوا بكروتهم مثل المطي يموت بكروته !

واكوا ناس طلعوا علمود خيمات ذوات الرايات الحمر لان صار عدهن خصم للمتظاهرين تحت سن -18 !

وكل هذا مو حباً بالوطن !

لاحبيبي المقصود كان حتى يسقطون مشروع عبد المهدي الي كان يتضمن إخراج العراق من هيمنة المشروع السياسي الذي كانت تقوده امريكا في العراق والمنطقة !

وكذلك ابعاد هيمنة الاحزاب والمكاتب الاقتصادية على الوزارات من خلال صفقة الصين لانها كانت ستقضي عالكومنشنات من المقاولات !

اكيد راح تگول انطيني الدليل !

إي حبيبي هاك هذا دليل !

بس انت البيك ما يخليك واكيد ما راح تصدگ وراح تگول ( لا ) هذولة جاي ينطون مساعدات للنايمين جوة الجسر !

مو لو مو !

نسخة من الى غمان تشرين !

تحياتي

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التنّمر الامريكي
*وين الملايين ؟؟!!*
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