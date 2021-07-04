وين الملايين..هاي الملايين !

باقر الجبوري ||
الكل يتسائل ! أين الحشود المليونية التي خرجت تطالب بالخدمات والكهرباء في زمن عادل عبد المهدي !
الجواب .. موجودين اكيد !
بس شنو تريدهم يطلعولك ابلاش ههه
ثم يعود فيتسائل ! ليش وشنو الغريب بالموضوع مو طلعوا أبلاش لاجل الوطن والمواطن وتحصيل الخدمات لو هسه تغيرت الاحوال !
الجواب لاحبيبي طلعوا الجماعة بفلوس من السفارات والبقية طلعتهم احزابهم الشيعية والسنية والكردية !
واكوا ناس طلعوا بكروتهم مثل المطي يموت بكروته !
واكوا ناس طلعوا علمود خيمات ذوات الرايات الحمر لان صار عدهن خصم للمتظاهرين تحت سن -18 !
وكل هذا مو حباً بالوطن !
لاحبيبي المقصود كان حتى يسقطون مشروع عبد المهدي الي كان يتضمن إخراج العراق من هيمنة المشروع السياسي الذي كانت تقوده امريكا في العراق والمنطقة !
وكذلك ابعاد هيمنة الاحزاب والمكاتب الاقتصادية على الوزارات من خلال صفقة الصين لانها كانت ستقضي عالكومنشنات من المقاولات !
اكيد راح تگول انطيني الدليل !
إي حبيبي هاك هذا دليل !
بس انت البيك ما يخليك واكيد ما راح تصدگ وراح تگول ( لا ) هذولة جاي ينطون مساعدات للنايمين جوة الجسر !
مو لو مو !
نسخة من الى غمان تشرين !
تحياتي
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