ما المطلوب من تحالف الفتح ؟!

محمد كاظم خضير *||

ما هو المطلوب تحديداً من تحالف الفتح ليكون مرضياً عنه؟ في أية خانة أو مربع يجب أن يضع نفسه لينال شهادة حسن سلوك؟ أي مشروع يجب أن يحمل وأي خطاب يتبنى حتى تخف لهجة الاستعداء له ويسلم من الاستهداف الظالم والاستئصال الممنهج؟!

أسئلة لو وزعت شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لأتت محصلة متشابهة رغم اختلاف ألسنة أصحابها وقلوبهم!

على تحالف الفتح أن يعلن توبته عن انحيازه المطلق لرغبة شعب لم يجد غير خروج نهائي لمحتل سبيلاً للخلاص من الظلم والاستبداد والطغيان والفساد.. عليه أن يعلن براءته من وقوفه مع قضية فلسطين وأحرار الأمة.

على تحالف الفتح أن يبدل جلده؛ بل رأسه وضميره وفكره فينسلخ من الوسطية والاعتدال التي بني عليها وأسس عليها مداميك وقواعد بنائه. عليه أن يترك طريق السلم وتحرير العقول وبناء الإنسان.. عليه أن يصبح كياناً هامشياً مسخاً ومشروع موت لا حياة ..

على تحالف الفتح أن يكون مع الطائفين، ومع أمريكا عبداً مطيعاً، ومع المستبد شيطاناً أخرس. على أن يفك ارتباطه فكراً وعملاً مع مشروع الدولة.. عليه أن يكون كالآخرين يؤسس الفكر المليشاوي ويسقط راية الوطن، ويرفع رايته الصغيرة ويطلق على قياداته ألقاباً وكنى .. على تحالف الفتح أن يكفر عن خطيئته الكبرى يوم وجد في يوم من الأيام أحزاباً مبعثرة و(مغرزة) فصنع لها (رافعة) انتشلتها من تحت الرمال ليصنع منها تكتلاً كبيراً فتحمل كل ثقلها كما يفعل الطائر مع فراخه التي لم تستوعب اليوم أنها قد شاخت ولم تعد أجنحتها تقوى على الطيران لتحلق بمفردها .. على تحالف الفتح أن يكون انتهازياً أنانياً منغلقاً يحمل خطاباً فجاً يقطع الأواصر، يدوس على الشراكة، يعتقد أن الوطن هو أنا أو فليأت الطوفان ولتشعل الحرائق!

على تحالف الفتح أن يترك الناس وشأنهم.. على أعضائه أن يكونوا سلبيين ويتركوا روح المبادرة ويعيشوا هامشيين بلا رؤية أو هدف .. هكذا ببساطة يراد لتحالف الفتح أن يكون جسداً بلا روح، وهكذا يراد للعراق أن تكون أيضاً جسداً ممزق الأوصال تنهشه مشاريع السوء ودون ذلك خرط القتاد!

*كاتب ومحلل سياسي عراقي