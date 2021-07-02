الاقليم عندما يدين نفسه

محمد كاظم خضير ||

لم تمض فترة قصيرة على إتهام القيادي في كتائب سيد الشهداء بأن طائرات التي قصفت قوات الحشد الشعبي في القائم انطلقت من قواعد العسكرية الامريكية في الاقليم ، حتى سارع الاقليم ، بإصدار بيان نفى ، هذا التصريح وهو البيان الذي بدا مليئا بالتناقض، وظهرت فيه الاقليم مدانة أكثر من امريكا .

ابتداء؛ وكعادتها، لا تمتلك حكومة الاقليم الشجاعة الكافية، للحديث عن كونها راعية لأغلب التجاوزات التي تطال السيادة العراقية ، سواء تلك التي تتم برعايتها التامة؛ كما في اغتيال المهندس وسليماني مثلا، أو تلك التي تجري تحت دعمها السياسي وغطاءها اللوجستي؛ كما حدث في القائم .

لكن، فيما يتعلق بالأدوار التخريبية للإقليم ؛ ، فما يلاحظ أن واشنطن تصمت حيال تلك الأدوار، أو تتدخل في الأغلب كوسيط بين الاقليم والمركز وذلك الصمت أو تلك الوساطات تذهب دائما، لصالح هزيمة الحكومة أمام الاقليم ، أو سيطرة الاقليم على أماكن ومناطق استراتيجية بقوة الأمر الواقع، بخنوع المركز .

فقط، تخرج أمريكا عن صمتها، وتتدخل في أي خلاف علني بين الاقليم والعراق ، عندما يتم تناول "الأدوار التخربية " ، فتطلق واشنطن نفوذها على أربيل لتقديم هذه التصاريح والبيانات ضد المقاومة ، "، لتبرئ فيه واشنطن من المساءلة .

في بيانها الأخير، الموقع باسم "حكومة الاقليم "؛ وهو بيان أربيل واشنطن ، حاول الاقليم تقديم عدة حجج تنفي فيها، انطلاق طائرات الأمريكية من الاقليم ، ، لكن تلك الحجج التي وردت في بيان الاقليم ، أكدت في الحقيقة اتهامات كتائب سيد الشهداء انطلاق الطائرات من الاقليم ، وأظهرت الاقليم في دور الراعي والداعم.

النقطة الأولى، اتهام قوات الحشد الشعبي انها من هي تستهدف الاقليم اتهام باطل لادليل على صحته كون قوة الحشد الشعبي لهيئة الحشد الشعبي وهي مؤسسة تابعة لقائد العام القوات المسلحة العراقية وتعمل بأمره وليس كما قامت القوات البيشمركة بالذهاب إلى عين العرب دون أمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وبتالي هي قوة غير تابعة لتعليمات وينطبق عليه المثل الشعبي رمتني بدائها وانسلت معناه عيرتني بما فيها من عيوب ثم مضت، أو اتهمتني بما هو فيها وغادرت مع الأسف هذا بيان الاقليم.

النقطة الثانية، البيان يناقض نفسه الان القواعد الامريكية في الاقليم لا سلطة أمنية عليهامن الاقليم ، فهي بيد القوات الامريكية للذلك لايستطيع الاقليم عدم تأكيد انطلاق هذه المقاتلات من الاقليم لقصف الحشد الشعبي في القائم .

النقطة الثالثة والمهمة، أن الاقليم صدر قبل أيام تصريح ، عن أن "جهود الاقليم الحالية تتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للتصدي لميليشات الإيرانية (الحشد الشعبي) "، وفي هذا الحديث اعتراف رسمي من ٠ بالتنسيق مع القوات الامريكية

إلا أن المضحك في بيان الاقليم ، محاولة تبييض سيرة أمريكا العدوانية تجاه الحشد الشعبي ، فقد تمت الإشارة في البيان، إلى أن الاقليم يساهم في دعم التصدي لمليشيات الإيرانية التي تهاجم الاقليم ، مع أن كل الدلائل تؤكد على أن حكومة الاقليم بذلت كل ما بوسعها لإفشال وإضعاف الحشد الشعبي .

هذه ليست أول مرة، تنبري فيها أربيل للدفاع عن سمعة أمريكا ، فقد فعلت ذلك، عندما ضربت طائرات قوات الحشد الشعبي في القائم ، ، لم يتم فيه تدويل الجريمة الشنعاء عبر وسائل الاعلام الاقليم .