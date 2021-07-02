رسالة إلى من يهمه الأمر

سلام دليل ضمد ||

١. الجميع يعلم أن امريكا واذنابها ترفض صيانة وتطوير الكهرباء وتعمل على تدمير لأستغلال هذا الملف المرتبط بحياة المواطن وهذا ما صرح به السفيرين الصيني والالماني وكذلك السيد الجلبي حيث قال في اجتماع مع السفير الأمريكي كنت احضره انا ورئيس الوزراء المالكي حينها فقال المالكي للسفير من أولويات عملنا الأمن والكهرباء فرد السفير الامان نعم لكن اترك ملف الكهرباء . والكثير الكثير غيرهم من الساسة صرحوا بذلك

الغريب بالموضوع ان الشعب يخرج بتظاهرة ضد الساسة الذين هم فاسدين فعلا لكنهم لم يخرجوا ضد المحتل الذي يمنع تطوير الكهرباء

٢. من المعروف ان الوزارة تابعة للتيار الصدري وسيد مقتدى قائد في المقاومة وهو يعلم جيدا ان امريكا ترفض تطوير الكهرباء فلم لا يخرج انصاره بتظاهرات ضد الاحتلال ونحن جميعا نعرف قدراته وطاعة انصاره له

٣. التفجيرات الاخيرة على الابراج التي طالت المسيب سبقتها تفجيرات في ديالى وصلاح الدين والسنة الى اليوم يقاتلون على سرقة تأريخ ثورة العشرين بينما المحتل على أراضيهم ويمنع ابسط حقوقهم (الكهرباء ) ولم يخرج شعبهم وساستهم بتظاهرات عارمة لطرد المحتل كما فعل اجدادهم في ثورة العشرين حسب تصورهم

٤. اين رجال الدين (اقصد المراجع الكرام ) مما نحن فيه ؟؟؟؟