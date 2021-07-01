المقالات

ثورة العشرين ..شراراتها الفتوى


 

📌🖋️غدير التميمي ||

 

استثمر زعماء السنة فرصة تزعم شيعة العراق لثورة العشرين للتقرب الى البريطانيين وقد كتب الزهاوي قصيدة ترحيب ببيرسي كوكس منها

عــد للعــراق وأصـلح مـنـه مـا فـسـدا

‏وابثث به العدل وامنح أَهله الرغدا

‏وقد قال زعماء السنة في وقتها انها ثورة صفوية

‏الاعلام السني يجير ثورة العشرين الى جد المقبور حارث الضاري وينسب له فضل القيام بالثورة

ثورة العشرين شرارتها الاولى الفتوى عندما نتنازل عن التاريخ يعني تنازل عن الكرامة والقيم ثورة العشرين جنوبية خالصة في وقت كان ضاري حارس طريق البريطانيين فحولوه المزورين الى ايقونة عراقية وقائد لثورة العشرين ،

‏اما الجهه الغربية تحاول بكل مالديها ان تجعل ثورة العشرين تاريخا لها  وميزانها واشباههم يتغنون بها وتصدروا قيادتها ، الجنوب يثور والغربية تتصدر اوقفوا تزوير التاريخ ولا تتنازلوا عن تاريخكم ايها الجنوبيين فغرمائكم فنانين بالتزوير وسرقة الافعال نسخة منه الى غمان هذا الزمان حقيقة،

‏نجحت الثورة نجاحا باهرا لماذا؟..

لأنها انبثقت من ضمائر نظيفة ونقية وقلوب طاهرة ونفوس ابية

 ولاتبعت ارشادات المراجع العظام وتوصياتهم

 وكانت واضحة الاهداف والمعالم ونجحت برجالها

ورجالها لم يأكلوا حرام ولم يجنوا سحت

‏وفيها رجال احبت الارض الام الكريمة

ولان الكثير لا يقرأ والتأريخ لا يمكن اعادته فمن السهل جدًا ان يصدق  البعض ما يحاول الآخرين أن يسوقوه للمجتمع من خلال أفلام روائية او لقاءات تلفزيونية لا سيما للشباب الذي اصبح  اليوتيوب هو مصدر ثقافته الوحيد وهو دليله الذي لا يمكن التشكيك به، تلك الثورة العظيمة لتي فجرتها مرجعية النجف واهالي الرميثة بقيادة الشيخ شعلان ابو الجون انطلقت بجميع المحافظات الجنوبية ‏كم حاول  المقبور صدام سرقة ثورة العشرين لكنه فشل لان التاريخ لا يرحم والتاريخ ذكر لنا فقط أبطال العراق هم من الوسط والجنوب والحشد الشعبي الغيور هو خير دليل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
♦️ السلوك القيادي الناجح♦️
لو..!
ظاهرة التطرف عند المتحولين دينيا
طالبان العراق والحلف الأميركي..!
عرفتُ نفسي مذ عرفتُ الخُميني ..
متى تكون خاتمة الأحزاب؟
ثورة العشرين ..شراراتها الفتوى
إلى شعبنا..الكُرَةُ في مَلعبِكُم.
رصد ومتابعة وتحليل
لعمل الجاد الصادق بالقدرات والطاقات لا بالتمنيات والتخيلات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو نور اللامي : والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي : ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر : عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين : الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي : لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق : راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي : رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننسال الله العزيز القدير بحق الامام الحسين الشهيد عليه افضل الصلاة والسلام ...
الموضوع :
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
زيد مغير : أن شاء الله يتوحد البلدين تحت لواء اتحاد الجمهوريات الإسلامية لتكون دولة عظمى مكتفية ذاتيا لما لدى ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
زيد مغير : من أجل سيادة يجب أن يكون حاكم العراق شريف يبدأ باعدام المج،مين الذين في السجون . ويجب ...
الموضوع :
ثنائية الحشد والمقاومة..الردع التكتيكي
فيسبوك