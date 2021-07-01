ثورة العشرين ..شراراتها الفتوى

📌🖋️غدير التميمي ||

استثمر زعماء السنة فرصة تزعم شيعة العراق لثورة العشرين للتقرب الى البريطانيين وقد كتب الزهاوي قصيدة ترحيب ببيرسي كوكس منها

عــد للعــراق وأصـلح مـنـه مـا فـسـدا

‏وابثث به العدل وامنح أَهله الرغدا

‏وقد قال زعماء السنة في وقتها انها ثورة صفوية

‏الاعلام السني يجير ثورة العشرين الى جد المقبور حارث الضاري وينسب له فضل القيام بالثورة

ثورة العشرين شرارتها الاولى الفتوى عندما نتنازل عن التاريخ يعني تنازل عن الكرامة والقيم ثورة العشرين جنوبية خالصة في وقت كان ضاري حارس طريق البريطانيين فحولوه المزورين الى ايقونة عراقية وقائد لثورة العشرين ،

‏اما الجهه الغربية تحاول بكل مالديها ان تجعل ثورة العشرين تاريخا لها وميزانها واشباههم يتغنون بها وتصدروا قيادتها ، الجنوب يثور والغربية تتصدر اوقفوا تزوير التاريخ ولا تتنازلوا عن تاريخكم ايها الجنوبيين فغرمائكم فنانين بالتزوير وسرقة الافعال نسخة منه الى غمان هذا الزمان حقيقة،

‏نجحت الثورة نجاحا باهرا لماذا؟..

لأنها انبثقت من ضمائر نظيفة ونقية وقلوب طاهرة ونفوس ابية

ولاتبعت ارشادات المراجع العظام وتوصياتهم

وكانت واضحة الاهداف والمعالم ونجحت برجالها

ورجالها لم يأكلوا حرام ولم يجنوا سحت

‏وفيها رجال احبت الارض الام الكريمة

ولان الكثير لا يقرأ والتأريخ لا يمكن اعادته فمن السهل جدًا ان يصدق البعض ما يحاول الآخرين أن يسوقوه للمجتمع من خلال أفلام روائية او لقاءات تلفزيونية لا سيما للشباب الذي اصبح اليوتيوب هو مصدر ثقافته الوحيد وهو دليله الذي لا يمكن التشكيك به، تلك الثورة العظيمة لتي فجرتها مرجعية النجف واهالي الرميثة بقيادة الشيخ شعلان ابو الجون انطلقت بجميع المحافظات الجنوبية ‏كم حاول المقبور صدام سرقة ثورة العشرين لكنه فشل لان التاريخ لا يرحم والتاريخ ذكر لنا فقط أبطال العراق هم من الوسط والجنوب والحشد الشعبي الغيور هو خير دليل.