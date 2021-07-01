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فتح ممرات آمنة..!


 

حسن عبد الهادي العگيلي ||

 

·        أحزاب بتركيبة غير واضحة منغلقة على مصالحها فقط .بزعامات!! مزورة غير مقنعة..ثبت جبنها في مواجهة التحديات وخيانتها للأمانة التي كلفت بحفظها.

·        الكثير من التساؤلات وقليل من الاجابات هل  من الممكن أن تكون تلك الاحزاب من ركائز الديمقراطية.وتعمل على أمن الناس وحفظ حقوقهم!

·        تعلمنا منذ زمن بعيد من تاجر بالشئ باعه لانه لايؤمن بانتمائه له!فهل ممكن ان يكون ساسة العراق  تجار وبضاعتهم الشعب.والتساؤل الاخطر والمهم هل مازال بإمكان العراقيين انتاج احزاب وطنية ؟

·        للخلاص من أغبياء وعملاء ومتوهمين!!!يغرقون البلد بالديون..سياسات خاطئةبلا تخطيط..سرقات وفساد وهبات لاستمالة هذا وذاك

·        تشتد الحالة ويهدد الظرف لقمة عيش الناس..رواتب تتعطل وموازنة بلا غطاء مالي ويكاد يتفجر الوضع غضباً لرغيف الخبز..تأتي أمريكا تعلن استعدادها للدعم وهي تمسح دموعها على معاناة وطن عقه أولاده

·        وغدر به من انتظرهم !! ..تدفع ديون العراق ..تخرجه من ازمتهبشرط واحد تكرر مئات ومئات المرات .مقابل أن يكون ضمن أبقار القطيع !!!

·        نفس أسلوبهم دائماً..أقدم حيلة استعمارية في التأريخ..إغراق الدول بالديون عن طريق (حكام مأجورين) لهم ثم إملاء الأوامر وجر البلد بالكامل ضمن قافلة العبيد.

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