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ساق الوطن عرجاء من كسرها !؟

63 2021-06-30

 

زيد الحسن ||

 

دونت مقالات كثيرة عن الانتهاكات الاميركية ضد العراق، وايضا الانتهاكات التركية، قصفت بيوت امنة، واستشهد فيها ابرياء، قصفت مواقع كثيرة للحشد واستشهد فيها مقاتلون صناديد ابطال، دمرت لنا معدات ومنشأت حيوية كثيرة وخسرنا فيها خسارات كبيرة، وكان الصمت لرئاسات الدولة الثلاث سيد الموقف .

ينسب الى وزير التجارة قول فيه بعض الحدة والتجاوز على نائبة، يذكر فيه انه قال (اكسر رجل النائب)، لم يتحرى من احترق قلبه من هذا القول عن السبب، وكيف لرجل دولة ان يتحدث بحديث خارج المألوف، بل قامت الدنيا ولم تقعد في مجلس النواب، ومعظمهم اصبح يهدد باسلوب اكثر تهوراً من قول الوزير، حتى تعادلت كفتا ميزان اقوالهم .

البلد مر وما زال يمر ببلايا ونائبات هدمت الانسان وجعلته ركاماً، ابتدأ من احتلال داعش وتشريد الناس مروراً بسبي النساء وتيتيم الاطفال، ومروراً ايضا بمجازر شنيعة مثل مجزرة سبايكر، وغيرها الكثيرمن الاعمال الوحشية التي طالت الابرياء، واخيراً جائحة الامراض التي فتكت بالشعب العراقي، وكل هذه المصائب لم تصدح اصوات مجلس النواب بقوة صدحها اليوم على كلمة الوزير الغاضب من امر مجلس النواب .

يمر العراق اليوم بموجة حر فتاكة تجعل الناس يفقدون السيطرة على اعصابهم، ويكاد يموت البعض من هذه الاجواء الحارة، واصحاب البدلات الرسمية لايشعرون باي حر، والسبب انهم في عالم اخر واجواء اخرى ينعمون ببرودة اجهزة التبريد عالي الكفاءة، وكان المفترض بهم تشكيل فرق اغاثة وعمل ورش عملية لديمومة استمرار ايصال الكهرباء للمواطن .

المسؤول الاول والاخير عن هدم العراق هومجلس النواب، لانه هومن يمنح الثقة للحكومات، وهوالمسؤول عن محاسبة التقصير الذي يحصل في الوزارات، هومن يستجوب ويسأل ويدقق ويتابع ويشرف على جميع اعمال الحكومات، وهومن يسقط الحكومة ويجبرها على الاستقالة، يعني هوالمفتاح الاول اما للنجاح واما للفشل .

رسالة الى مجلس النواب الموقر، اطلعكم ايها السادة ان (رجل العراق) كسرت منذ تشكل مجلس النواب وما زالت مكسورة، ولم يعالجها مجلسكم، بل لم تفكروا اصلا بعلاجها، كسرت ساق العراق يوم ادخل الغرب داعش الى مدنكم، كسرت يوم احتلت ارضكم، كسرت يوم سبيت نسائكم، كسرت يوم بكت الثكالى من امهات الشهداء في مجزرة سبايكر وغيرها من المجازر، كسرت يوم تخليتم عن واجباتكم واكتفيتم ببناء عروش لكم في دول الغرب، كسرت ساق العراق يوم اصبح الشعب لايطيقكم بل يلعنكم صباحاً ومساءً.

الان اسأل من الذي كسر (رجل العراق) ؟!

كسرها تخليكم عن وطنيتكم انتم ايها السادة من كسرها وانتم من ساعد على بث السموم في هذا الكسر، وانتم تعلمون، وكلي ثقة بانكم لن تغيروا ابد الدهر من افعالكم هذه وانكم ماضون في تدمير العراق وتبحثون عن طريقة لكسر الساق الاخرى وسوف تكسر ايضاً، والسبب بسيط وواضح انكم تنفذون وصايا اسيادكم في الغرب نقطة رأس سطر.

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