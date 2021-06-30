مشيجيخة كهربائية..!

عبد الكاظم حسن الجابري ||

منذ اسبوع شهدت المنظومة الكهربائية في الوسط والجنوب هبوط حاد في التجهيز وصل الى انعدامها تماما.

بعض الصفحات الماجورة والمنحرفة مباشرة القت اللوم على ايران متهمة اياها بايقاف تجهيز الغاز الخاص بالمحطات.

ايران من جهتها نفت ايقاف التجهيز واعلنت انها زادت التجهيز من ١٧ مقمق الى ٣٠ مقمق.

ويبدو واضح جدا ان انخفاض تجهيز الكهرباء المتزامن ايضا من الاعتداء الارهابي على ابراج نقل الطاقة ثم حملة اعلامية لاتهام ايران بهذا الانحدار في التجهيز هو خطة لزيادة الحنق والغضب في الوسط والجنوب ضد ايران وهو جزء من الحرب التي تقودها امريكا بحرف الراي العام العراقي باتجاه ايران والاقتتال الشيعي الداهلي وابعاد الانظار عنها كونها المتسبب بتعطيل ملف الكهرباء وهذا ما اكده السفير الالماني بان امريكا هي من منعت سيمنز من تطوير الكهرباء في العراق.