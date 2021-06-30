المقالات

معالجة أزمة الكهرباء، كيف؟!


 

✍🏽د.رعدهادي جبارة☆ ||

 

  اليوم زعمت وكالة أنباء تابعة لمسؤولي العتبتين في كربلاء أن إيران مسؤولة عن انقطاع كهرباء 4 محافظات عراقية جنوبية وادعت:

[شهدت عدة مدن عراقية خلال الأيام الماضية، احتجاجات ضد انقطاع الكهرباء، لا سيما في محافظة البصرة، والتي شهدت أيضا سابقا عدة تظاهرات متعلقة بالطاقة. شعلة الغضب هذه انطلقت بعد أن تفاقمت أزمة الكهرباء، إثر إيقاف إيران إمدادها الحيوي من الكهرباء إلى العراق، وسط ارتفاع في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف الحارق].

   بينما الحقيقة هي ما ورد في تصريح الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى بإنه [حصل إطفاء تام في المنظومة الكهربائية بمحافظات البصرة وذي قار و ميسان و المثنى بسبب انفصال أنبوب الناقل للطاقة المثنى – القادسية 400، إثر حادث لم تعرف طبيعته بعد. وأشار إلى أن ملاكات الوزارة تعمل على تحديد الخلل لإصلاحه خلال مدة قصيرة ]،ولا علاقة لإيران بذلك.

   مع الأسف؛ إن ادعاءات الوكالة المذكورة هذه تتناغم مع مساعي الامريكان والتشارنة الحاقدين في زرع الكراهية لإيران في قلوب العراقيين وإثارة الأحقاد ضد الجار الوحيد الذي ساعد القوات العراقية في حماية العتبات المقدسة و بغداد و بعد ذلك تحرير الأنبار و صلاح الدين و الموصل.

    و اليوم أعلنت السلطات الامنية العراقية عن قتل إرهابي ضمن عصابة تخريبية وارهابية كانت تحاول زرع عبوات ناسفة لتخريب أبراج الطاقة و تفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمال قضاء المقدادية بديالى، بعد قيام عصابات إرهابية مماثلة بتفجير وتخريب  معظم أبراج الطاقة في عدة مناطق شمال بغداد بمحافظة صلاح الدين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

   المواطنون الذين ضاقوا ذرعاً بحرارة الجو و انقطاع الطاقة الكهربائية من حقهم الاستياء والإنزعاج لكن الحل ليس إشعال الإطارات و مهاجمة محطات الطاقة ، و ضرب مديريها، او حتى استقالة الوزير ماجد مهدي حنتوش المنتمي لتيار سائرون التابع لمقتدى الصدر (و قد وافق على استقالته رئيس الوزراء الكاظمي) و إنما المبادرة الى صيانة محطات التوليد وحمايتها من التفجيرات و إقامة المزيد منها و الحيلولة دون تخريبها، و التعاقد مع شركات ألمانية او يابانية أو صينية معتبرة ليبلغ حجم الانتاج 30 الف ميغاواط ، مع ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين، فالحل هو البناء و ليس الحرق و التخريب...كلام مع الواعين.

☆باحث سياسي

ودبلوماسي سابق

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"الأغبياء" فقط مَن يثقون بالإدارة الأمريكية
حرق النقود في الاعراس..وبالشكر تدوم النعم ..! 
مشيجيخة كهربائية..!
يا أمة "الحشد" انهضي ولا تنتظري طوفان الخونة..!
ميدان العملية الثقافية
عن بدعة اليوم الوطني
معالجة أزمة الكهرباء، كيف؟!
نسخة عربي
الى متى ؟!
المراة..ومكانتها في المجتمع
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو نور اللامي : والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي : ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر : عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين : الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي : لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق : راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي : رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننسال الله العزيز القدير بحق الامام الحسين الشهيد عليه افضل الصلاة والسلام ...
الموضوع :
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
زيد مغير : أن شاء الله يتوحد البلدين تحت لواء اتحاد الجمهوريات الإسلامية لتكون دولة عظمى مكتفية ذاتيا لما لدى ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
زيد مغير : من أجل سيادة يجب أن يكون حاكم العراق شريف يبدأ باعدام المج،مين الذين في السجون . ويجب ...
الموضوع :
ثنائية الحشد والمقاومة..الردع التكتيكي
فيسبوك