حيدر الموسوي||

عام ٢٠٠٨ اتذكر طلب مني ان اكون ناطق باسم وزارة وفعلا قبلت الموضوع على مضض فحدث ان تاتي احدى وسائل الاعلام لاجراء مقابلة بخصوص موضوع جزء منه مرتبط بازمة السكن

شخصيا حملت الازمة للحقبة السابقة والجهات المعنية

والحكومة الحالية وقتها ككل والجهات ذات العلاقة

اتصل مكتب رئيس الوزراء وقتها بالوزير شخصيا

كله بويه هذا متاكد متحدث مالتكم اشو لعب طوبة بينا

ويانا علينا وبعدها تم معاتبتي من قبل الوزير

فطلبت منه اعفائي من هذه المهمة البائسة والثقيلة

لانني لا اجيد دور التزييف خجلا من الناس

فيا عزيزي يا رئيس الوزراء المحترم كيف لك ان تهنأ وتنام في هذا الوقت ببروكسل الجميلة والجو الطيب هناك

ورعيتك يتلوعون من الحر خاصة الاطفال والمرضى وكبار السن

هذا الشعب المسكين لا يستحق منكم هذا اللؤم الى متى

ان لم تكونوا قادرين على ادارة الخدمات

سلموها لاخرين ؟؟؟