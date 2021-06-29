المقالات

النهج "الخُميني" النهج الوحيد المعادي لأمريكا


 

مازن البعيجي ||

 

 

من يعرف سيرة الإمام روح الله الخُميني العزيز "الثورية" سيعرف أنهُ تفرد في "شجاعة العداء لأمريكا" دون غيره من المتصدين ، ولم يترك مناسبة إلا وبين خطر هذه السياسة الاستكبارية الطاغوتية وهو يحذر منها الشعوب والحوزات الدينية ، بل ويطلب منهم "عدم التراخي" في ذلك العداء لأن أمريكا لا تفهم غير لغة القوة والقوة فقط!

الأمر الذي تدربت عليه "دولة الفقيه" التي لم تتردد قيد شعرة في التماس العذر في أي موقف مهادنة أو صبر على أمريكا وتحت أي عنوان بالغ ما بلغ تبريره؟! ومن هنا عرفت دولة الفقية العزة ، والكرامة ، والشموخ ، ولاباء لأنها لم تقبل بأنصاف العداء أو عداء مخروق بتبريرات لا تنسجم وموقف العلماء الربانيون والمثقفون لأنه سيؤسس الى تخاذل يصبح مظلة منها ينطلق العدو على الشعب والمجاهدين ، وعين ما يجري هو هذا ، الصمت على أمريكا وعدم تبني فكرة العداء لها من الجميع! حتى خروج آخر جندي هو من اثخن جراح الشعب وفتح أسواق من العمالة والمشاريع كل يوم تتأصل وتمد جذورها ويصبح الشعب أبعد الى النجاة!

في سابقة خطيرة أن تتنحى مثل الجهات ذات البعد العقائدي الجهادي الحسيني وتنأى بنفسها عن نقد الحكومة في فقرة الأحتلال ومطالبتها الصريحة بإنهاء الأحتلال والذي تديمه هذه الحكومة بذرائع كثيرة واتفاقيات مشبوهه البسيط من السوقة يعرف أهدافها الخبيثة! ناهيك عن القتل الدائم والمتكرر للمجاهدين والمشاريع التي قصمت ظهر العراق وشعبه! ، بل ولا ترعى الأمة مشروعا واضحا لطردها كما فعلنا مع داعش وكأن أمريكا ارحم وأكثر أناقة من داعش! والفرق هو أن داعش خطر جاء دفعة واحدة وأمريكا ألف خطر ناعم وخشن بدأ يحقق ما كان يريده داعش وزيادة!

ولك أن تنظر إلى عدد المشاريع الخبيثة التي غيرت البنية الأخلاقية للمجتمع ودور المساج ، والبارات ، وصالات القمار ، ونوادي الرقص ، والخمور ، وحفلات الهرج والمرج ، وانتشار ظاهرة المخدرات ، والتعاطي ، وظاهرة المخنثين ، والشذوذ وغيره إلا يعتبر كل هذا اهداف أخطر من اهداف داعش!؟ وغير ذلك كيف مزفت - أمريكا - ببراعة "البيت الشيعي" حتى اصبح هذا الكيان الممزق أضعف كيان لا يستطيع على شيء قط! حتى فقدنا قوتنا التي تمثل قوة القرار الذي يحمي هذه الطائفة! بل اسست أمريكا التي تتصرف بحرية وعلى كيف كيفها بالعراق دون حرج أو 

لذا أقول من لم يسير بسيرة الخُميني في تشخيص أمريكا سيخضع يوما مهما كان ممانع على طول خط فن الشيطان الأكبر في حالة عدم المعالجة الفورية التي عمل بها مثل الخُميني والخامنئي صارم التعامل وبوضوح تام لا يقبل التأويل!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
(37)  تعليقات على ما ينشر على صفحات الفيسبوك
لا طاقة لرماد خفيف لحجب سعير نار الغليان المتفجرة ..!
وزارة تحتضر..وفيها الاديب والمثقف والسياسي..!
امريكا..احذري الشيعة
الطبقة الحاكمة ليست ديمقراطية: استبدال النواب انموذجا
النهج "الخُميني" النهج الوحيد المعادي لأمريكا
قصف القوات الامنية يخلق مشاكل للمحتل..!
خلفيات العدوان على الحشد
بدمائهم  نشتــعل وتثــور فينا أرواحـاً ثوريـة
ماذا بعد قمة بغداد؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
الموضوع :
التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
منى فهمي : جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبذول كيف بأمكاني تحميل الكتاب ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
عماد غريب حميد : لم يكن الاعلام مؤثراً قبل حكم الطغاة ، وبعد مجيئهم ركزوا على مسألة الاعلام كأساس للتطبيل لذلك ...
الموضوع :
معضلة البرامج السياسية في الإعلام العراقي
Khalil : هل بانت علامة عن ظهور السفياني ...
الموضوع :
ما هو واقع صاحب البرقع؟ هل هو علامة من علامات الظهور؟ ام انه من اصحاب الامام عليه السلام؟
علي : استدلال غير كامل ، والا كيف تفسر قول الله للنبي ص ( ازواجك) والمعروف أنه لا يوجد ...
الموضوع :
(امرأة العزيز تراود فتاها). لماذا قال امرأة وليست زوجة؟
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
فيسبوك