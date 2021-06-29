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بدمائهم  نشتــعل وتثــور فينا أرواحـاً ثوريـة


 

📌🖋️غدير التميمي ||

 

استعراض مهيب للحشد قبل ايام قليلة بحضور القائد العام للقوات المسلحة وكبار مسؤولي الدولة  وبعد اقل من ٤٨ ساعه على الاستعراض قصف جوي على مقرات اللواء ١٤ بالحشد القصف حدث داخل الاراضي العراقية وادى القصف الى استشهاد ٤ مقاتلين  من جهته البنتاغون تبنى عملية القصف بشكل رسمي الحكومة العراقية الى الان لم تصدر أي تصرف و تجاهلت ومن جهه اخرى فان رئيس الوزراء الكاظمي الذي من المفترض ان يكون هو قائدا للقوات المسلحة والحشد الشعبي جزء لايتجزأ من القوات الامنية تجاهل القصف وايضا خلية الاعلام الامني العظيمة تجاهلت

الوضع الامني في البلاد يدعو للقلق بشكل كبير فان البلد محتل بشكل مهين تركيا من الشمال تستبيح السيادة والامريكان من كل مكان يضعون اقدامهم على السيادة والجميع مشغول  بمصالحه الخاصة الحزبية توقيت القصف بعد الاستعراض المهيب هو من اجل بعث رسالة امريكية الى الجميع مفادها انه من غير المسموح التعاطف مع الحشد ومن غير المسموح اعطاءه صبغة رسمية

لان الاستعراض كان بشكل رسمي وحضور حكومي

فالامريكان يريدون خلق توترات بين الحكومة والحشد الشعبي

نحن في بلد محتل لازم نقتنع بهذا الشي الامريكان يحاولون يقنعوك بانهم محتلين وكل يوم يبعثون برسالة ذل واهانة لكم نحن  نرفض هذه الحقيقة والا لايوجد بلد بالعالم مستقل ولديه سيادة سيادة كل يوم قصف على قطعاته العسكرية تصير فقط اذا كان في حالة احتلال عسكري والحكومة والبرلمان تحت الاحتلال في حالة عجز سياسي وعسكري عن الرد والباب مفتوح فقط للمقاومة الحرة  لا احد يستطيع ان يمنع مقاومة الشعوب

لم يكتب التاريخ عن هزيمة حركات التحرر وهذه الاعتداءات الامريكية سوف تخلق حركة تحرر ومقاومة عراقية  تقتنع بان الطريق الى السلام والازدهار يبدأ من طرد الاحتلال اولا هذه الحقيقة التي يحاول الجميع تجاهلها ولكن الزمن وتوحش الامريكان كفيل بأثباتها..

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