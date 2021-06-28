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قمة ثلاثية لوضع رقبة العراق تحت المقصلة الصهيونية!

68 2021-06-28

 

 حسين فلامرز||

 

 بالدليل القاطع اصبحت الكهرباء عصب الحياة الاول للشعوب!  وبالتجربة المرة يعيش العراق اسوأ مرحلة إنتاجية في عمر البلد والذي ناهز المئة عام بسبب نقص الكهرباء !

وتأكد الأمر للجميع بان انقطاع الكهرباء يساوي الف ثورة فكرية و سياسية في تحقيق سياسة القطيع!

حيث بمجرد قطع الكهرباء تنتهي خصوصية المواطن العراقي ليتحول الى آفة وسط الاف الافات من ابناء شعبنا الصبور لتتحقق سياسة القطيع التي يضيع فيها الحابل بالنابل! لن اطيل في ماستؤول اليها الامور لكني سادخل بالمباشر في سياسة الحكومة العراقية التي تتجه غربا تحت مبدأ " لا أرى و لا أسمع و لا أتكلم" !

 ماذا يحصل في هذا البلد المعطاء حتى تتحرك الحكومة بطريقة غير مبالية بديموغرافية الشعب العراقي، هذا الشعب الذي عانى الامرين من الاخوة الاعداء الذين ينعتونا في اجتماعاتهم بشتى عبارات والقاب السوء في الخفاء والعلن!

 و فجأة يظهرون لنا اخوة احبة لنتورط ورطة العصر التي ستذلنا وتذل الاجيال القادمة ابد الابدين!

 نعم، لقد حاولوا مع العراق  كل مايمكن من تدمير و تشتيت و تهجير و حروب وسلطوا دكتاتورا اغتال احلام العراقين بالازدهار واغتال ثورة حجارة ف-ل-س-ط-ن ولكن الشعور القومي الاعمى يجعل من المجرم بطلا ومن الفاسد زاهدا!

نعم حاولوا كل شيء معنا، حتى سأموا المحاولات فجندوا للارهاب مدنا  مكونة من ضعاف النفوس!

 لكن المارد العراقي كان حاضرا ليقسم ظهرهم ويفاجئهم بوليد بار لأهله هو ا-ل-ح-ش-د ال-ش-ع-ب-ي الذي غلب التنين الصيني بعدد رؤوسه وحصدهم حصاد الخرفان و أرهب كل الذئاب والضباع. هكذا كانت الدروس لكن الامبريالية العالمية لن تتركنا و علينا أن لانتركها، بل يجب أن نمسك بخوانيقها ونذلها ذلا لا ذل من بعده.

 نعم التعامل مع امريكا يجب ان يكون هكذا والضرب عالرأس افضل من ملاحقة الذيول!

 أن مد شبكة الكهرباء عبر سيناء معناه وصع روح العراق بيد أنذال قتلة مجرمين !

 دماء ابناءنا و أطفال فلسطين لاتزال تغلي في صدورنا! لذا على البرلمان الحالي أن يدعو الى جلسة فورية ويستجوب و يحاسب رئيسها الذي يصول ويجول البلدان الاستعمارية لاطالة عمرها في وطننا الذي لايقبل جسده الدماء الرخيصة والغريبة!

الى كل المقنعين الذين هرولوا باتجاه الدول الاقليمية، و الى كل كتلنا السياسية المتخاذلة التي سكتت عن ما يدور بين المتآمرين، بل وقفت متفرجة!

أن الزلزال العراقي قادم لامحالة " و يضع سره في اضعف خلقه" و لابد من ايقاف اي ربط كهرباء مع اي جهة كانت! لأن ذلك يعني مصادرة القرار العراقي و تحيده و وضعه خارج الحسابات! كل العراقين مطالبين في وقفة وطنية تحفظ هيبة العراق و دوره الاستراتيجي في سحق الامبريالية العالمية والكيان الصهيوني.

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