المقالات

امريكا تحرج ذيولها الجدد !!


 

حسن كريم الراصد ||

 

قد نختلف ان بدأت الفصائل بضرب مصالح العدو  .. قد نتوجه باللوم لهم ونطالبهم بان يتحلوا بالصبر .. .  قد نعذر الحكومة احيانا ان شعرت بالحرج وادعت ان ذلك سيؤثر على موقعها الدبلوماسي بين الدول ان تحرشت الفصائل بمصالح المحتل ابتداءا  ..

ولكن استهداف الامس اسقط كل ذلك.فالفصائل لم تقم باية فعالية منذ شهر. والقوة المستهدفة في القائم لم تكن ممن عرفت بضرب العدو..وهي تمسك خطا دفاعيا في الصحراء لمنع تسلل داعش . 

وذلك ما يضع العملية الاميركية في دائرة الشكوك حتى لصاحب العقل البسيط ..انه اعتداء لا مبرر له الا التلذذ بقتل ابناءنا المرابطين على الثغور..

انه يستهدف اضعاف جبهتنا وتقوية جبهة الارهاب بعد ان صار واضحا ان المحتل لم يتعرض لداعش منذ شهور بل كانوا احبابا يتبادلون الادوار ..

 وبالتالي فأن جريمة الامس كان المستهدف فيها الشعب والحكومة كذلك بعد ان حضر الكاظمي الاستعراض واعطى اشارة واضحة لامريكا بعدم قدرته على تنفيذ ما تعهد به مقابل اعتلاؤه كرسي الحكم فجاءت الضربة وكأنها قرصة اذن ..

اضافة الى مبرر اخر تمثل بنجاح الاستعراض بشكل لافت والذي اغاض امريكا وذيولها وحلفاؤها الجدد الذين وعدتهم بالحظوة ان وقفوا موقف العداء من الفصائل وايران والذين سقط بايديهم فراحوا يغردون كالمفجوع !!

 وقد يكون هنالك مبرر وان كنت اراه ضعيفا بأن امريكا تريد جر الفصائل لمواجهة مكشوفة ومفتوحة تنكشف فيها اوراق قوة الحشد بوضوح لاسرائيل على اقل الاحتمالات ..

فاسرائيل والولايات المتحدة انهيا شهر عسلهما الذي دام 80عاما وهما يعيشان خلافات حادة بعد ان اصبحت عودة البيت الابيض للاتفاق النووي وشيكة قد تعلن في اية لحظة وقد تكون ارادت طمأنت اسرائيل بأنها لن تتخلى عنها ...

 كل تلك المبررات لا تخرج العملية من دائرة الحماقة والاستهتار والرعونة  والتي احرجت حلفاؤها الجدد من القوى الشيعية الذين عدلوا عن مفهوم الشيطان الاكبر ليلجوا في حضيض الرضوخ والتصديق بوعود هذا الشيطان ..

 انها عملية فاشلة ومخزية بجميع المقاسات والمعايير وسوف لن تجني منها امريكا غير المزيد من الكره لسياساتها بلحاظ تصاعد الاصوات المطالبة بالرد والانتقام قبال اصوات المهدئين  والمداهنين والمؤمنين بعدالة امريكا ..

 انها جريمة بلا مبرر الا ارضاء لعقدة الغرور واسكاتا لشهوة القتل والدماء وتجسيدا لمفهوم البغي والاستهتار  وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالحشد سيادة الوطن
ما بعد قصف القائم..!
إصبع على الجرح..الحشد وأمريكا والمواجهة
إيران تؤسس الطريق الثالث لإقامة نظام عالمي جديد إنساني
الاستعراض ، يستَعرِضُ نفوس الحاقدين!
رداً على تصريحات السفيه الامريكي بقتل سماحة السيد السيستاني دام رُعبه..!
امريكا تحرج ذيولها الجدد !!
لماذا تستهدف امريكا الحشد من جديد؟!
الحشد الشعبي يدافع عن العراق وأمريكا تعتدي عليه..!
استهداف الحشد في القائم..أبعاد الزمان والمكان
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
الموضوع :
التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
منى فهمي : جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبذول كيف بأمكاني تحميل الكتاب ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
عماد غريب حميد : لم يكن الاعلام مؤثراً قبل حكم الطغاة ، وبعد مجيئهم ركزوا على مسألة الاعلام كأساس للتطبيل لذلك ...
الموضوع :
معضلة البرامج السياسية في الإعلام العراقي
Khalil : هل بانت علامة عن ظهور السفياني ...
الموضوع :
ما هو واقع صاحب البرقع؟ هل هو علامة من علامات الظهور؟ ام انه من اصحاب الامام عليه السلام؟
علي : استدلال غير كامل ، والا كيف تفسر قول الله للنبي ص ( ازواجك) والمعروف أنه لا يوجد ...
الموضوع :
(امرأة العزيز تراود فتاها). لماذا قال امرأة وليست زوجة؟
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
فيسبوك