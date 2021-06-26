أمة تتآمر على ولدها الشجاع..!

حسين فلامرز ||

بعد أن كان حزيران نكسة عربية يمجدها العرب ويستذكروها ويسموها نكسة حزيران، ظهر المارد العراقي الذي لطالما ذكر في قصص الواق واق واخيرا جاء على لسان الجعفري ليكون مولده في حزيران الذي تحول الى شهر ميلاد مبارك وليس يوم ميلاد سعيد.

نعم ولدنا الح-ش-د الش-ع-ب-ي ولد في شهر وليس في يوم. خرج من رحم الامة ومبارة القائد وبأمر من سماحة السيد السيستاني دام ظله.

مارد لايشق له غبار أرهب الاعداء واسيادهم، وارعب ولايزال يرعب كل اولئك الذين يتربصون شرا بعراقنا الصبور. عجبي على أمتي التي لفها اعداء القيم و سادها أذيال الأمم و رادها قليلي الادراك والفهم!

تاهو و ضاعوا بين الامور ، وسلموا انفسهم و باعوا الذمم، يهاجمون في كل يوم ولدهم الذي لايهاب القتال و خاض المحن، عجبي على أمة تقاتل ولدها الشجاع الذي معه نشعر بالامان و به تصان الاوطان. هل حدث هذا في التاريخ وهل ذكر لك احد ذلك. فقد ظهر بين العراقيين نوع من الارضة ياكل في جسد العراق وينخر روح العراقيين ويشعرهم بالاحباط ويغذي كل ذلك خليج مسموم يضخ الاموال لعديمي الذمم، فتارة ينامون واخرى يصحون والمهم عندهم كسر الهمم. عجبي على امة تغتال ولدها.

الح-ش-د الش-ع-ب-ي باق وبه يصان العراق ولو جمعتم الدنيا ومعكم الخوارج كافة لايمكن لاحد ان يسلب الاب ولده، واليوم يتربص العدو قبل الحبيب، بموعد الزفة التي ستقرع لها الطبول و يشاركنا الاستعراض الملايين من المحبين و عشرات الالاف من الشهداء.

اليوم سيكون العراق تحت نظر اشراف العالم جميعا وعيونهم صوب العراق صوب ابن العراق البار الذي لن يكل و لن يمل رغم الدماء التي تسيل. رسالتي هذه الى كل من يظن اننا راحلون ، لاننا ان رحلنا جسدا فالثورة الحسينية مستمرة دون ملل أو كلل بابناء العراق ابناء الحشد الشعبي الاسراف. هنيئا لكم ايها الابطال وعظم الله اجوركم باستشهاد قادة النصر العظماء.