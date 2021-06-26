المقالات

ديمقراطية واشنطن الزائفة


 

🖋  قاسم سلمان العبودي ||

 

لا يخفى على المتلقي اللبيب إن القرصنة التي قامت بها واشنطن ضد قنوات الإتحاد الإسلامي تندرج تحت عنوان الإنكسار النفسي الكبير الذي تعيشه الولايات المتحدة ، بعد التراجع الكبير الذي منيت به بسبب سياستها العدوانية في التعاطي مع الملفات العالمية الكبرى . بعد ظهور العملاق  الصيني كقطب كبير على مستوى الساحة الدولية وعودة موسكو بقوة للتأثير على إوربا في مشروع السيل الشمالي أربك الوضع السياسي الخارجي لواشنطن التي بدأت تتحس الهزيمة .

بالإمس قال محور المقاومة كلمته الفصل في ساحة المواجهة مع الكيان الصهيوني ، عندما دكت صواريخها أسوار عكا ويافا وعسقلان ، والقدس ،  وقف الكيان عارياً امام شعبه ، وأمام حلفائه الجدد في المنظومة الخليجية المطبعة معه . أحد عشر يوماً مجيداً في سفر المحور المقاوم ، تم تغطيته إعلامياً بطريقة فاقت كثيراً منصات العدو الإخرى التي ذُهلت من أمكانية الإعلام المقاوم الذي سلط الضوء على معركة سيف القدس المباركة .

ذكرت أحد المراكز البحثية الإمريكية ، أن زوار القنوات المقاومة زاد كثيراً عن زوار قناة فوكس نيوز ، أو السي أن أن الإخباريتين اللتين تعتباران من أشهر القنوات الإمريكية المدعومة من قبل حكومة الولايات المتحدة . أن الهزيمة العسكرية الكبرى التي منيت بها واشنطن في العراق ، وفي إفغانستان ، كذلك الإنتصار الكبير لمحور اليمن المقاوم ، وفي محور فلسطين ، فضلاً عن الإنجاز الكبير الذي تحقق في فينا ، جعل قرارات الإدارة الإمريكية متخبطة وخصوصاً بعد إن إلغي التفويض الممنوح لرئاسة الحكومة الإمريكية من قبل الكونغرس الإمريكي .

إن غلق قنوات الإتحاد إنما رداً على التفوق الكبير بتغطية الإحداث التي رافقت تلك الإنتصارات الباهرة ، مما يعطي صورة واضحة على إن ديمقراطية واشنطن زائفة وديدنها إسكات الإصوات التي تتقاطع مع مصالحها بأي شكل من الإشكال . نخلص لنتيجة واحدة ، إن قنوات الإتحاد قد إوجعت الإستكبار الإمريكي ، وقد وصلت للعالمية بعرض المادة الإعلامية الصادقة والناصعة للعالم ، مما إظهر عجزاً واضحاً للزيف الإمريكي ، وادعائه الباطل .

اليوم مطلوب وقفة حكومية جادة بمسائلة الجانب الإمريكي عن ذلك العمل ( الإرهابي )  الإعلامي بمصادرة تلك القنوات العاملة والتي تمتلك إجازات رسمية بالعمل من خلال هيئة الإعلام والإتصالات . مطلوب إستدعاء السفير الإمريكي لتحميلة رسالة شجب وأستنكار لذلك الفعل الذي لايمت الى الديمقراطية والحرية بأي صلة . لقد أزاحت قنواتنا الإعلامية القناع عن الوجه الإمريكي القبيح الذي طالما تبجح بديمقراطيته التي حاول تسويقها على إنها الإولى في العالم بلا منازع .

الجدير بالذكر ، ان واشنطن لم تلتفت الى المواقع التي ترعى الإرهاب فعلاً ، مثل وكالة إعماق الداعشية والتي نتوقع إن لها دعماً واضحاً من قبل الجانب الإمريكي . نتمنى على جميع قنوات الإتحاد أن لا تتلكأ في مسيرتها الإعلامية بسبب تلك القرصنة الإمريكية البربرية التي لا تمت الى التحضر أطلاقاً . إخيرا نقول ، إن محور المقاومة ينتصر ، ومحور الشر ينكسر 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظهور الخامنئي يأخذ اللقاح إشارة لتحصين الأمة بلقاح البصيرة ..
سيدي الولي انت الخير والبركة
أمة تتآمر على ولدها الشجاع..!
تخيل انك تعيش انقلاب عسكري في العراق..!
الإمارات تطلب من السلطة الفلسطينية تصفية نزار بنات
المادة ٢٢٦ إهانة للقضاء ام اهانة للدولة !؟
ديمقراطية واشنطن الزائفة
عن إلزامية التلقيح ضد كورونا ||
أنصافا للتاريخ ان لا تتجاوز عليه..!
مشروع الشام الجديد..ابعاده السياسية والاقتصادية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
الموضوع :
التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
منى فهمي : جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبذول كيف بأمكاني تحميل الكتاب ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
عماد غريب حميد : لم يكن الاعلام مؤثراً قبل حكم الطغاة ، وبعد مجيئهم ركزوا على مسألة الاعلام كأساس للتطبيل لذلك ...
الموضوع :
معضلة البرامج السياسية في الإعلام العراقي
Khalil : هل بانت علامة عن ظهور السفياني ...
الموضوع :
ما هو واقع صاحب البرقع؟ هل هو علامة من علامات الظهور؟ ام انه من اصحاب الامام عليه السلام؟
علي : استدلال غير كامل ، والا كيف تفسر قول الله للنبي ص ( ازواجك) والمعروف أنه لا يوجد ...
الموضوع :
(امرأة العزيز تراود فتاها). لماذا قال امرأة وليست زوجة؟
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
فيسبوك