عن إلزامية التلقيح ضد كورونا

باقر الجبوري ||

ما ان الحكومة فرضت اللقاح بشكل اجباري على المواطن والموظف !!

السؤال هو !!!

هل هناك جهة حكومية او شخص مسؤل قد يتفضل باعطائنا تعهد خطي بسلامة اللقاح الامريكي ( فايزر ) الذي اعتذرت الشركة المصنعة له عن اعطاء اي ظمان لسلامته ) لنتمكن مستقبلا من مقاظات هذا المسؤل في حال تسبب اللقاح مستقبلا باعراض جانبية قد تسبب الموت او تسبب اضطرابات في المناعة او حالات مرضية اخرى !!

واقول ساخراً ...

من المسؤل الذي يمكن ملاحقته قانونيا في بلاد غاب عنه القانون واغلب المسؤلين اما ان يكون متجنس بجنسية اخرى واما ان يكون ( خاتل ورة حزب اغلبيته صكاكة )) !!!

وللعلم ... فقد تم منع قرار التطعيم الشامل بلقاح فايزر في امريكا حسب ما تم نشره في احد القنوات الاعلامية

وكما قيل في الامثال (( لقاح يداوي الناس وهو ممنوع ))

تحياتي