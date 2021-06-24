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محللو الكيان الصهيوني يرصدون..اربع احداث مهمة في إيران خلال أسبوع واحد


 

هيثم الخزعلي ||

 

حسب ستراتيجيو الكيان الصهيوني فأن هناك اربع احداث مهمة حدثت في إيران خلال هذا الاسبوع ولكل منها دلالاته وانعكاساته.

الحدث الأول هو انتخاب الرئيس المحافظ السيد رئيسي المدعوم من ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنئي، وهذه رسالة واضحة لامريكا والغرب، بأن إيران غير متلهفة على الاتفاق النووي، لانه مع قدومه فأن احتمالات تعثر الاتفاق النووي قائمة.

فاول تصريح له رفض خلاله اللقاء المباشر مع الرئيس الأمريكي بايدن، كما أكد آن رفع العقوبات عن إيران  امر ضروري وان دعم فصائل المقاومة وبرنامج إيران النووي غير مطروح على طاولة المفاوضات.

الحدث الثاني.. محاولة إيران اطلاق قمر صناعي للفضاء الخارجي وهذا القمر مصمم ليكون عابرا للقارات والمحيطات، وربما هو لا يستهدف أعداء إيران في المنطقة لكنه يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية.

الحدث الثالث..هو  تعرض له إحدى المحطات النووية الإيرانية - في كرج على بعد ٢٥٠ كم شمال طهران- لهجوم فاشل ، مع عدم وجود أي تفاصيل عن الموضوع، فربما إيران تشيع هذا الأمر بهدف الضغط على المعسكر الغربي، او انها تعرضت للهجوم فعلا ولكن للان لاتوجد معلومات كافية عن الهجوم.

الحدث الرابع... هو إغلاق إدارة بايدن لأكثر من ٣٣ موقع إلكتروني لقنوات فضائية تابعة لمحور المقاومة فاغلقت موقع قناة تابعة لحركة حماس الفلسطينية، وموقع لقناة تابعة للحوثيين، وموقع تابع لكتائب حزب الله العراقية، و٣٣ موقع تابع للجمهورية الإسلامية في إيران.

وكما يبدو فأن إدارة بايدن التي رفعت اكثر من ١٠٠٠ عقوبة مفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل ترامب، فإنها تريد أن ترسل رسالة بأنها قادرة على الضغط على إيران بنفس الوقت.

٢٤ - ٦-٢٠٢١

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