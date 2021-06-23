المقالات

نيران امريكا تحرق المواقع الاليكترونية للمقاومة قبل الانتخابات!!

59 2021-06-23

 

محمد العيسى ||

 

اقترب موعد الانتخابات ،وتصاعدت معه الحملة الأميركية المسعورة للنيل من المواقع الاليكترونية للمقاومة .

فهذه المرة استعدت امريكا جيدا لتعمية الجمهور المقاوم عبر اغلاق مواقع تنقل همومه وتوجهاته ،ويبدو هذه المرة أن اللعبة أشد حنكة وضراوة ،فالعصا الأميركية بعد أن كسرت على أيدي أبناء المقاومة في أكثر من موقع ،تتجه اليوم لاسلوبها القديم ولكن بمنطية جديدة لتستهدف بذلك مواقع وفضائيات كان لها صوت عال في مجمل القضايا المصيرية التي تهم الأمة والمجتمع ،سيما بمواقفها المؤيدة والداعمة للحشد.

مايثير استغرابي ودهشتي ،ان هناك مواقع وصفحات طائفية بامتياز وتعمل على بث الكراهية في المجتمع لم يمسسها سوء إدارة الفيس رغم أنها تخرق ابسط ضوابط تلك الإدارة.

هذه النمطية الجديدة لم تكن غائبة عن أذهان الناس ،ولكن أن تتم بهذه السعة وهذه الشمولية فإنها بلاشك تعكس واقعا جديدا تريد امريكا فرضه فالذي تأكدنا منه أنها قداغلقت المواقع الاليكترونية التالية:

_موقع قناة الفرات .

_موقع قناة اسيا .

_موقع قناة النعيم .

_موقع قناة العالم.

   موقع قناة العالم.

_موقع قناة الكوثر.

_موقع قناة المسيرة

_موقع قناة النبأ.

_موقع قناة آفاق .

_موقع قناة كربلاء 

والكثير مالايسع المجال لذكره.

هذا الأمر ينبأ أن هناك مخططا أمريكيا مدروسا يراد  تمريره في العراق ،لايقف عند حدوده الإعلامية فحسب إنما لأهداف جمة بهدف الوصول للغاية النهائية في تمرير أجندة إقليمية ودولية في العراق  الذي أضحى مسرحا لمخابرات دول كثيرة لاتريد خيرا للعراق ولم تكن الحرب الناعمة الاواحدة من حلقات التٱمر ،الذي ستتبعه حتما ،مشاهد دراماتيكية ستطال البنى التحتية والبنية السياسية للنظام،واشاعة الفوضى والشغب والخراب،وكل ذلك يجري بدون رقابة إعلامية رصينة وثورية .

والذي يجري يجب أن يكون حاضرا في عقول وضمائر الخيرين والاحرار من أبناء شعبنا ،لانهم المستهدفون فهم الاكثر بصيرة ومعرفة بعد أن خدعت الماكنة الإعلامية المعادية الكثير من أبناء شعبنا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيادة وخطر الامتدادات الاقليمية !؟
قيامة الأرض في ساعتين
نقاط نظام ببناء الدولة الجديدة ما بعد 2003 (الدراسات العليا)
العرب مياههم وبترولهم مباحة..
حلبة الصراع الانتخابي
مهارات الشباب، سوق العمل
شكرا للرئيس حسن روحاني..!
نيران امريكا تحرق المواقع الاليكترونية للمقاومة قبل الانتخابات!!
لوثة العقل
امريكا هي الإرهاب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
الموضوع :
التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
منى فهمي : جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبذول كيف بأمكاني تحميل الكتاب ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
عماد غريب حميد : لم يكن الاعلام مؤثراً قبل حكم الطغاة ، وبعد مجيئهم ركزوا على مسألة الاعلام كأساس للتطبيل لذلك ...
الموضوع :
معضلة البرامج السياسية في الإعلام العراقي
Khalil : هل بانت علامة عن ظهور السفياني ...
الموضوع :
ما هو واقع صاحب البرقع؟ هل هو علامة من علامات الظهور؟ ام انه من اصحاب الامام عليه السلام؟
علي : استدلال غير كامل ، والا كيف تفسر قول الله للنبي ص ( ازواجك) والمعروف أنه لا يوجد ...
الموضوع :
(امرأة العزيز تراود فتاها). لماذا قال امرأة وليست زوجة؟
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
فيسبوك