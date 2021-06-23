المقالات

الكيان الصهيوني وعمودي استراتيجية محور المقاومة


 

هيثم الخزعلي ||

 

بعد التطور الكبير في صناعة الطائرات المسيرة الذي قامت به الجمهورية الإسلامية، والذي يجعلها الدولة الأولى بصناعة الطائرات المسيرة في غرب اسيا.

ونقلها هذه التكنلوجيا او الطائرات الي حلفائها في المنطقة ومحاصرة المحور الصهيو أمريكي بدأ الكيان الصهيوني يشعر بالخوف وضرورة معالجة هذه الثغرة.

وتعتبر الطائرات المسيرة احد اهم مفاتيح استراتيجية الجمهورية الإسلامية لمهاجمة أهدافها في  إسرائيل والسعودية والقوات الأمريكية - حسب محللي الكيان الصهيوني.- هذه الاستراتيجية التي  تتكون من عمودين هما (الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية) .

فبدا الكيان الصهيوني يطور سلاح لإسقاط الطائرات المسيرة بعد ٤٥ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ تعرضت لها القواعد الامريكية في العراق منذ مطلع العام الحالي.

على الاقل ٧ منها كانت بطائرات مسيرة، آخرها الهجوم على قاعدة فكتوريا بطائرتين مفخخة.

وبعد قيام الولايات المتحدة بسحب منطومات الدفاع الصاروخي من المنطقة ( العراق والاردن والسعودية والكويت) .

تمهيدا لترك المنطقة والتركيز على التهديد الروسي الصيني، ممايجعل نفوذ الجمهورية الإسلامية يتوسع في الإقليم .

ومع وصول الرئيس (رئيسي ) إلى السلطة في إيران وهو من التيار المحافظ ويحمل نفس فكر قائد الثورة الإمام الخامنئي، فإن التهديد للكيان الصهيوني أصبح وشيكا حسب رأي  ستراتيجيو الكيان .

ومع استراتيجية إيران لاحاطة الكيان( بحلقة نار) متمثلة بحزب الله وسوريا والفصائل الشيعية والفصائل في العراق واليمن وحماس والجهاد الإسلامي، فإن الكيان الصهيوني يستشعر بخطر كبير.

خصوصا بعد انتشار تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات من ايران الي كل هذه الفصائل.

فحماس والجهاد الإسلامي تمتلك هكذا طائرات، وفصائل المقاومة  في العراق، والحوثيين الذين  أصبحوا سادة الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

والذين يهاجمون يوميا مختلف الأهداف في مختلف الأماكن  السعودية.

وقبل كل هؤلاء فأن حزب الله يمتلك هذه التكنلوجيا.

وبما آن استراتيجية محور المقاومة تقوم على عمودي (الصواريخ والطائرات المسيرة) ، فلابد من معالجة 

هذه  الثغرات الدفاعية-حسب محللي الكيان الصهيوني -

وحيث ان إسرائيل تمتلك منظومة( ايرو) لمواجهة الصواريخ طويلة المدى، ومنطومة( مقلاع داوود) لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى، فبقيت بحاجة لمنظومة دفاع لمواجهة الطائرات المسيرة.

وبما آن بعض هذه الطائرات بأحجام مختلفة وبعضها صغيرة بحيث تصعب مواجهتها واسقاطها، فإن الكيان الصهيوني يطور سلاح ليزر محمول بطائرة لمواجهة وإسقاط الطائرات المسيرة.

سلاح الليزر يعتبر سلاح حديث وهو تحت العمل في الكيان الصهيوني منذ سنوات، الا ان دخوله للخدمة يعتمد على اكتمال التجارب عليه، وربما تطور الأحداث في المنطقة يجعل الكيان يدخله للخدمة قبل الوقت المتوقع. ويتوقع قادة الكيان الصهيوني ان هذا السلاح سوف يوفر لهم حماية كافية ويمنع الطائرات المسيرة من مهاجمة الكيان.. وهذا منتهى ظنهم..

(وظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا). صدق الله العلي العظيم..

23-6-2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الموقف الامريكي في غلق مواقع القنوات
كيف رتّبَ الوليّ إعادة عصر الخُميني؟!
الكيان الصهيوني وعمودي استراتيجية محور المقاومة
العراق وعلوة حمدان.. إلى أين؟
إصبع على الجرح..خط أم ايهاب الوزني الأحمر ..
كتب وأحذية..!
القيادة الجديدة والمتغيرات الاقليمية والدولية
الكلب الرئيس ( حديث الكوستر)..!
المطلوب رأس الحشد!!!
فوز رئيسي انتصار للمشروع المهدوي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
الموضوع :
التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
منى فهمي : جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبذول كيف بأمكاني تحميل الكتاب ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
عماد غريب حميد : لم يكن الاعلام مؤثراً قبل حكم الطغاة ، وبعد مجيئهم ركزوا على مسألة الاعلام كأساس للتطبيل لذلك ...
الموضوع :
معضلة البرامج السياسية في الإعلام العراقي
Khalil : هل بانت علامة عن ظهور السفياني ...
الموضوع :
ما هو واقع صاحب البرقع؟ هل هو علامة من علامات الظهور؟ ام انه من اصحاب الامام عليه السلام؟
علي : استدلال غير كامل ، والا كيف تفسر قول الله للنبي ص ( ازواجك) والمعروف أنه لا يوجد ...
الموضوع :
(امرأة العزيز تراود فتاها). لماذا قال امرأة وليست زوجة؟
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
فيسبوك