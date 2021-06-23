إصبع على الجرح..خط أم ايهاب الوزني الأحمر ..

منهل عبد الأمير المرشدي ||

يبدو ان من يحرك عجلة الأحداث في العراق قرر التعجيل في التسخين والإبتزاز للأطراف الفاعلة والمؤثرة في المشهد العراقي .

عودة النشاطات التخريبية والإرهابية لمحيط بغداد وبعض المحافظات العراقية وإصرار رئيس الوزراء على التمادي في القرارات المتخبطة والإجراءات التي تستهدف شخوص الحشد الشعبي وارتفاع سعر الدولار المتزامن مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وزيادة مساحة الفقر في المحافظات العراقية خصوصا الجنوبية منها مع ما يقابله من إفراط مالي في الصرف والسخاء للأقليم ومسعود البره زاني ومكرمة القائد اخو عماد في اطفاء ديون بعض الأموات وصولا الى ما تقوم به أمريكا من تغيير درامتيكي في تحرك قواتها وتواجدها وما تنبأ به السفير البريطاني من حصول مواجهة عسكرية وفوضى في العراق قبل الوصول الى الإنتخابات البرلمانية .

من جانب آخر عاد المشهد التشريني حراكه من جديد بشكل يوحي بالتوجه نحو الفوضى والتجاوز على المؤسسات الحكومية وكان للناصرية السهم الأكبر في ذلك فيما أطلت أم الشهيد ايهاب الوزني في كربلاء لتكون مفاجئة المشهد الآني فيما رسم لخارطة الطريق من الجهات الخفية ذات العلاقة .

مما لا شك فيه إن مقتل أي عراقي يستحق الشجب والأستنكار وكلنا يستنكر استهداف الشباب في المظاهرات ونطالب الحكومة بالكشف عن الجناة وانزال القصاص العادل بهم .

لكن سقوط الشهداء في بغداد والناصرية إثر عودة الحراك التشريني بعد عام من وصول الكاظمي لرئاسة السلطة كان على مرأى من الجميع وتتحمل الحكومة مسؤولية ما حصل وهو ما يؤكد حقيقة الطرف الثالث منذ بدأ المظاهرات في تشرين العام الماضي الذي تبيّن إنه الضابط الكردي آزاد رئيس الفوج الرئاسي ولم يتم اتخاذ اي اجراء ضده فضلا عن ما حصل من اطراف كان لها الأثر الأكبر في نسبة الحضور الجماهيري للمظاهرات .

ما نستغربه وما نتعجب منه وما يدعو للتساؤل هو هذا الموقف السلبي المطلق الذي تتبناه ام ايهاب الوزني في كربلاء ضد الحشد الشعبي والتجاوز على رموز الحشد وتخص شهيد العراق ابو مهدي المهندس بالشتيمة بل وتجاوزت على قداسات العراقيين فهل يليق بأم الشهيد هذا الكلام !!. هل هذا هو إطار حزن الأم على ابنها ودعائها له بانتهاك حرمة المثابات والشهداء الأبرار ولمن يخدم هذا ولماذا ؟ .

الملفت للإنتباه إن قنوات الفتنة العراقية والعربية كانت حاضرة في البث والتوثيق لما قامت به أم ايهاب مع تكرار ساعات التحليل في قنواة العربية الحدث واخواتها والشرقية الداعرة ومشتقاتها . اخيرا وليس آخر نقول إن دماء الشهداء خط أحمر ودم الشهيد ايهاب الوزني هو ايضا خط أحمر لكن أم ايهاب تجاوزت الخط الأحمر وندعو الله ان يحضر الصوت العقلائي ولا يكون القادم فوق الخطوط الحمراء ..