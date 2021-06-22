المقالات

تحرير الجزيرة من عبودية آل سعود..!

63 2021-06-22

 

مهدي المولى ||

 

·        اليمن لها القدرة على تحرير الجزيرة من عبودية آل سعود اذا رفعت الحماية الأمريكية

 

هذا ما صرح به أحد قادة الثورة اليمنية مستندا في قوله على  تأكيد رب آل سعود وسيدهم الرئيس الأمريكي السابق ترامب ( لولا الحماية الأمريكية لما تمكن آل سعود من البقاء في الحكم ثلاثة أسابيع) حتى إنهم لم يتمكنوا من الهرب والنجاة بأنفسهم من غضب أبناء الجزيرة.

المعروف ان آل سعود لا يثقون بأبناء الجزيرة  لهذا يعتمدون على المرتزقة  وعلى بعض العبيد الذين امتهنوا عبودية آل سعود وهؤلاء قلة قليلة  جدا تعيش منبوذة محتقرة  من قبل  أبناء الجزيرة الأحرار  حتى انها عندما أي آل سعود أعلنت الحرب على الشعب اليمني  أجرت واشترت  جنود وضباط  من أربعين  دولة  إضافة الى عناصر العصابات الدولية عصابات الجريمة والمخدرات  بمبالغ خيالية  وكانت تعتقد ان قادرة على إخضاع الشعب اليمني وفرض العبودية عليه خلال أيام او على الأقل خلال أسابيع.

لكن الشعب اليمني الحر  ذات النزعة الإنسانية المؤمن بأرضه بوطنه بإنسانيته  تصدى بقوة لهذه الحرب العدوانية وحطم آل سعود وأحلافها المتعددة   ذات الأسماء الإسلامي العربي الخليجي الدولي   لهذا لم يبق أمامها أي آل سعود إلا التوسل  بالرئيس الأمريكي بايدن  والخضوع له  من أجل حماية حكمهم الذي يواجه  ثورة شعبية يقودها  أبناء الجزيرة الأحرار الذين رفضوا العبودية والذل وقالوا نعم للحرية  وصرخوا صرخة حسينية ( والله لم نرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما )    والخطر الثاني هو الهجوم اليمني  الذي وجد التأييد  والمباركة من قبل أبناء الجزيرة لانه يعتبر عون ومساندة للأبناء الجزيرة الأحرار لانه يصب في مصلحة الثورة الشعبية لابناء الجزيرة لتحرير أنفسهم وتطهير أرضهم  من دنس ورجس وعبودية آل سعود الذين احتلوا البلاد والعباد وجعلوهم  عبيدا  ورقيق لهم ولأولادهم من بعدهم.

 وهكذا  أصبح الهجوم اليمني  وثورة  أبناء الجزيرة  الأحرار  شي واحد  هدفها واحد  هو تحرير الجزيرة  ولا يمكن وقف العدوان على اليمن وتحرير أبناء الجزيرة إلا بالقضاء على حكم آل سعود  لهذا جاء التأكيد على  وحدة ثورة ابناء الجزيرة الأحرار  مع ثورة الشعب اليمني بقيادة أنصار الله.

 منذ عهد اوباما  كانت الإدارة الأمريكية  تعلن وتؤكد لا خطر على حكم آل سعود من خارج الجزيرة وإنما الخطر الوحيد  على حكم آل سعود من داخل الجزيرة اي من أبناء الجزيرة الأحرار وكثير ما أكدت الإدارة الأمريكية بانها قادرة على حماية حكم آل سعود من أي خطر خارجي لكنها غير قادرة على حماية حكمكم  من الخطر الداخلي اي من غضب  أبناء الجزيرة.

والحرب  العدوانية التي قامت  بها دولة آل سعود ضد الشعب اليمني الحر وتصدي هذه الشعب الفقير حفز أبناء الجزيرة ودفعهم الى الثورة لتحرير أنفسهم من العبودية  وهكذا التقى  تحدي الشعب اليمني مع غضب أبناء الجزيرة الأحرار في طريق واحد هو طريق الحرية والتحرر طريق العزيمة والإصرار.

  ومن هذا المنطلق انطلق احد قادة الشعب اليمني   أنصار الله عندما قال  للشعب اليمني القدرة على تحرير الجزيرة  من عبودية آل سعود في ثلاثة اسابيع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استعراض أمة الحشد..رسائل من رصاص
تحرير الجزيرة من عبودية آل سعود..!
لقاء الرضا..!
الشيعة لا يمتلكون السلطة..! 
الحالة العراقية..والنخب الحاكمة!..
جامعة وجودية للقدس والمقدسات
الخامنئي الولي الفقيه ورئيسي رئيس جمهورية
العراق والزيادة السكانية المفرطة
السيد السيستاني..والقضاء على مهزلة الخمسة قرون
حول وطنية حشد "درء المخاطر"..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع :
المدينة الآثمة..!
فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع :
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
فيسبوك