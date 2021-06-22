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لقاء الرضا..!

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د.أمل الأسدي

 

ساعاتُ العصريةِ كانت شاهدةً  علی   أمنياتكِ

تجلسين وتنادينه: متی تسمح؟

الطريق طويلٌ والذئابُ كثيرة!!

بالأمس اقتطعت الذئابُ الزيتونية غصنا حيّا مني!!

وقضمت من أرضي التي أعيش لأجلها!!

متی  تسمح ؟

متی  أقفُ عند بابك وأشكو إليكَ غربةَ العنبر؟

متی تفتح لنا مجرّات الزعفران؟

يقولون: إن أبوابك ضاحكةٌ لاتعرفُ النومَ!!

وأن القادمَ إليكَ يخرج وجيوبه  ثقيلة!!

يخرجُ ورئته نظيفةُ اللحظة!!

متی الجواب؟

حين حلّقت أنفاسها ليلا،رأت ذلك الرجل  العرشيَّ

وبيده معول،وبكل قوته هدّم الجدار العازل!!

ثم وقف ومسح جيبنه،ولبس عباءته،ونادی في الناس:تفضلوا  تفضلوا

سأخدمكم بنفسي  فردا فردا

صغيركم وكبيركم

تفضلوا فقد آن  الأوانُ

وأشرقت  الشمسُ  ورحّبَ الفيروزُ بكم!!

 

2021/6/22

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