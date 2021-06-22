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فنتازيا نقاشية..!

20 2021-06-22

 

جهاد النقاش ||

 

١- السعودية تحصر الحج بمواطنيها/ لكنها تستضيف المغنين الأجانب لإقامة الحفلات!

٢- عربان الخليج عادي يطبعون مع إسرائيل/ بس ميتقبلون النظام بالعراق!

٣- الحكومة تطفي مليارين دينا لنائب ميت/ وتستقطع ديون الشهداء!

٤- هيبة الدولة تقف لحماية البارات/ صورة همر للجيش العراقي بباب محل لبيع الخمور!

٥- الانتخابات الإيرانية سيئة/ لانعدام مفطح مشعان، وتهديدات كسر الظهر الحلبوسية!

٦- فلان صحفي، فلتان إعلامي، وعلان كاتب عمود/ نطالب بفصل الإعلام عن الدولة!

٧- أيقونة الثورة ملحد/ وأيقونة الحكومة شاعر يسب النبي!

٨- بعد تصريحات الخربيط بخصوص إقامة إقليم الغربية، ماري أم الببسي تعلق/ لا أعتقد أنك قادر على إقامته!

٩- ناشطون ينتقدون صناديق الانتخاب الإيرانية/ لتفضيلهم صناديق الفواكه السعودية!

١٠- شو الاتفاقية الأمنية مع الأمريكان/ مغسلة عن بناء قواعد الأتراك بالشمال، لو هاي ما تمس هيبة الدولة!

·        سؤال الفنتازيا: الحزب الشيوعي الذي يناضل ضد الهيمنة الأمريكية، شو مغلس عنها بالعراق، ليش؟؟!

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