المقالات

الدلالات العالمية؛ المبدئية والانسانية للإنتخابات الرئاسية الايرانية


 

سميرة الموسوي ||

 

هذه إنتخابات ليست تقليدية سواء على مستوى الجمهورية الاسلامية أو على المستويين الاقليمي والعالمي ، للأسباب الاتية :

1ـ إنها تمثل إنتقالة إنعطافية نوعية في الاداء القيادي الحكومي على المستويات كافة ولا سيما السياسي منها وتحديدا الاقليمي والدولي .

2- أنها جرت بسلاسة وإنسيابية على الرغم مما تمر به إيران والشعب الايراني من حصار متسلسل ب 600 قانون وقرار أمريكي ضد إستمرار الحياة في هذه الدولة العصية على الترويض والتركيع الامريكي وتوابعه الاذلاء .

3- أنها تهدف الى الاستمرار بإنتقالات تقدمية غير مسبوقة للوطن وعلى المستويات كافة لتكون بمصاف الدول المؤثرة في رسم سياسات متميزة تمهيدا لإعداد نظام دولي جديد منصف ينبذ التسلط والهيمنة والاستكبار وينهض بالشعوب المظلومة والمكبلة .

4- إن النظام الايراني يلتزم بمباديء الدين الاسلامي المحمدي وينتهج منهج إمام المتقين عليه السلام في الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية .

هذه الاسباب جعلت دلالات الانتخابات متميزة ومنسجمة مع فكر ومباديء الثورة الاسلامية الخمينية الكبرى المستمرة حتى اليوم بقيادة الامام الخامنئي ؛ ودلالاتها هي عدم إقتصارها على تنفيذ منهج وطني متقدم ينهض بالبلاد بوتيرة نوعية متسارعة فحسب وإنما تسمو بالمباديء الى الفاعلية العالمية الانسانية التي تقود الى توحيد نظرة منهجية عالمية الى الشعوب المظلومة لإنصافها ،والوقوف بوجه حكومات الطواغيت والاستكبار العالمي .

الانتخابات الايرانية بمواصفاتها المتفردة تؤسس لإجراء عمليات إنتخابية عالمية عظيمة بمنهج موجب الانصاف ، إنها درس حديث يتفرد بتشبثه بضرورة إقامة الحق والعدل ويحمي الكرامة ويصون الحرية،ولم يعد لاية إنتخابات لا تلتزم هذا المسار أي معنى إنساني ، ومن لا يدرس مقومات العرس الانتخابي الايراني الفريد فقد ساء سبيلا .

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لا مانع أن تغرد الحمير..!
الدلالات العالمية؛ المبدئية والانسانية للإنتخابات الرئاسية الايرانية
العرب خارج مجال التغطية..
حسب "الظوابط"..!
الانتخابات القادمة وفرص التغيير..
اذهب غير مأسوف عليك..اللهم ارزقنا حسن العاقبة
إيران والعراق لا يمكن الفراق ..
القراءة العراقية..
إذا بقي سعر الدولار "معلگ"..
(36)  تعليقات على ماينشر على صفحات الفيسبوك
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع :
المدينة الآثمة..!
فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع :
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
فيسبوك