وأخيرا دق ناقوس الخطروتحقق كلام السيد السيستاني !

باقر الجبوري ||

طالبان تعود من جديد لاحتلال العديد من المدن الافغانية !!

والقتلی والهجمات في ازدياد مستمر !!

الامور هناك من سيء الی أسوﺀ .

والعالم مشغول بامور اخری !!

كورونا والفطر الاسود وتهديدات الحرب في البلقان !!

ضخ اعلامي كبير لحرف بوصلة الاعلام عن المأساة ولذا فالأصح هنا أن نقول ( ان العالم يوجه عمدا باتجاه أمور أخری لکي لايعرف الناس ما يدور الان في افغانستان )

حتى يأتي يوم من الايام وليس ببعيد عنا فنسمع فيه أخبار وصول طلائع طالبان الی المناطق الشیعیة هناك !!!

او نسمع فيه خبر سقوط الحكومة بيد طالبان !

واعتقد اننا سمعنا بذلك سابقا !

يعني شي عادي .

والان …

الدول الاسلامية السنية ساكتة عن نشر الموضوع او التحدث عنه في الاعلام وتحاول التكتيم عليه حتی مع ازدياد اعداد القتلی في تلك المعارك !

ومع كونهم من الطائفة السنية الحاكمة .

طبعا .. مادام ذلك يصب في مصلحة امريكا !

نعم فذلك يعني توجيه السكين الى خاصرة ايران .

وكذلك يعني فتح جبهة جديدة للحرب ضد الشيعة !

واعتقد ان هذا ما أشرنا اليه سابقا في كتاباتنا من ان هذه الاحداث هي نتاج ما اتفق عليه الجانب الامريكي مع طالبان في مقابل انسحاب الاول من افغانستان وترك الساحة لهم هناك قبل عدة أشهر !!

خصوصا وان امريكا شعرت بخسارتها بالحرب في سوريا ووصول النار منها الى الطفل المدلل لأمريكا ( اسرائيل ) !

لهذا ففكرة تغيير ساحة المعركة من حدود اسرائيل الى حدود ايران اصبحت الزامية لامريكا للحفاظ على ماء وجه اسرائيل ( مع انها لاتمتلك قطرة من الحياء في وجهها الاسود )

واعتقد ان هذا هو لب ما اشار اليه سماحة المرجع الاعلی السيد السيستاني حفظه الله في بيانه تعزيته على حادثة استهداف احدی المدارس في افغانستان والتي ذهبت ضحيتها في ذلك الاعتداء اكثر من ( 45 ) طالبة شيعية .

الامور توضحت الان .

ولكن مالم يتوضح للبعض منا لحد الان هو معنى كلام السيد المرجع الاعلى في بيانه عن الاجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة الارهاب القادم لأفغانستان ومعنى كلام السيد بضرورة دعم الشعب الافغاني في هذا الموضوع من الدول الاسلامية وغير الاسلامية !!

فهل يعني ذلك أن السيد يطالب بتشكيل مليشيات هناك !!

فمن يعني السيد المرجع بالاقليات الدينية هناك !!

ومن المقصود في كلامه بالدول الاسلامية التي يجب ان تأخذ دورها هناك !

هل يقصد السعودية ام ايران وأي محور منهم يقصد !!

حقا لاأدري !!

فهل تتصورون أن السعودية ستساعد الحكومة الافغانية ضد طالبان وكلنا نعلم ان طالبان ربيبة اسرائيل المتسيدة على السعودية وعربان الخليج !!

الله العالم .

الاسطر الاخيرة مقصودة ومخصوصة لجماعة التأويلات الميتافيزيقية !!!

خلي نشوف وين راح توصلونه !!

تحياتي .