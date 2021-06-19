السلطة وظلالها..من الذاكرة الفرنسية..!

د. محمد القريشي ||

احب الرئيس الفرنسي الاسبق ميتيران شابة في الثامنة عشر من عمرها عندما كان وزيرا في اربعينيات عمره، واقترن بها سراً كعشيقة ، وانجب بعد ذلك منها طفلة جميلة تدعى "مازارين" ... عاش مع إمرأتين في آن واحد :

الاولى للظهور الرسمي دانيال ( بعد ان وصلت معه الى اتفاق ) والثانية "آن بينو " للحياة الخاصة.،وكان سعيدا في مسيرته، لدرجة انه لم يتوقف عن كتابة الرسائل الغرامية لعشيقته حتى العام الاخير قبل وفاته !!

ألفت إبنته "مازارين" بعد ان كبرت ، كتاباً عن والدها الرئيس ميتيران ..،

سألها صحفي عن طبيعة تفكير والدتها التي بقت في الخفاء لحد الان وسبب اهتمامها هي ( بنت ميتيران ) في الظهور والكتابة عن حياة والدها .. اجابته :

والدتي اختارت طبيعة حياتها وهي حرة في الظهور او الاختفاء ، وانا منتج لعلاقة بين شخصين اتفقا على هذا النمط من العيش ، وسارا عليه ... ولكنني لم اتفق مع احد حول حياتي وانا حرة في الحديث عنها وعن والدي .، من جهة اخرى ، انا اعمل في علم الاجتماع ، واجد ان من افضل المجالات التي ابحث فيها هو مجال هذه الطفلة ( تتحدث عن نفسها ) التي عاشت سنينا في الظل بنتاً مدللة لرئيس فرنسا، وظهرت فجأة قبيل وفاته واصبحت قضية عامة ... طفلة ، تعكس في مسيرتها جزءا هاما من ذاكرة الوطن...،

عن والدتها ، قالت بانها عاشت في الظل وستموت فيه ...

عملت آن بينو ( عشيقة ميتيران ) موظفة في مكتبة صغيرة تعود لبلدية باريس، وكانت تستقل عند ذهابها كل يوم من منزلها الى العمل دراجة هوائية ، بحماية سيارة صغيرة رينو ٤ وشرطي ... يطلق عليها الشرطة بتذمر ( المرأة صاحبة الدراجة )، لمعاناتهم في متابعة مسيرتها على الدراجة وقطعها احيانا شوارع ضيقة ...،