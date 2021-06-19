توعية؛ قالوا..ونقول..!

باقر الجبوري ||

السيد السيستاني ضد ولاية الفقيه !

السيد السيستاني لايقول بالولاية العامة !!

السيد السيستاني يحرم الذهاب الى سوريا !!

السيد السيستاني يرفض تدخل ايران بالعراق !!

السيد السيستاني يدعوا لتغليب مصلحة العراق في اقامة العلاقات مع كل دول الجوار !!!!

السيد السيستاني يؤيد فلان او فلان من الساسة العراقيين !

اعتقد واجزم ..

ان ليس فينا من لم يسمع هذا الكلام من ( معمم ) ( يدعي ) تقليد السيد السيستاني أو قربه من المكتب الخاص بالسيد حفظه الله أو انه يدرس عنده !!

وهنا المشكلة ...

فالكثير من هذه ( الطبقة ) عكست او قلبت توجيهات السيد حفظه الله ورعاه بما يخدم اعدائه!

لا ادري أبعلم أم بجهل ؟!

فاذا كان ( بعلم ) وهو ادعائهم فقد بان جهلهم !

واذا كان بجهل فهل كانوا مجبرين على الكلام فيما لايفقهون !!

والله حيرة !

والا فما بالك بالاخبار التي تؤكد ان السيد كان يلتقي بقيادات ايرانية ويستمع منهم الى شرح مفصل عن اوضاع الساحة العراقية والايرانية والعالمية !!

وهذا دليل عدم ثقة السيد بالحكومة والساسة العراقيين !!

وهو كذلك دليل قوة علاقة السيد ( حفظه الله ) بدولة السيد المستطاب وممثله الشهيد لواء الاسلام العظيم !

ثم تاتي هذه ( الطبقة الوسطية ) من المعممين كما قلنا ليؤلوا لنا كلام السيد المرجع الذي ((يدعون انهم سمعوه منه)) من انه ( السيد ) ضد التدخلات الايرانية او انه يقف على مسافة واحدة من الجميع ( ايران والسعودية ) أو ما سبق منا التنويه اليه !

وليس لكلامهم سوى معنى واحد وهو ((ان السيد يقول سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر ابن عدي او التصديق برواية العشرة المبشرة بالجنة)) !!!

يا اخي اذا ما تعرف تسولف ..اكرمنه بسكوتك ...