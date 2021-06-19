المقالات

توعية؛ قالوا..ونقول..!


 

باقر الجبوري ||

 

السيد السيستاني ضد ولاية الفقيه !

السيد السيستاني لايقول بالولاية العامة !!

السيد السيستاني يحرم الذهاب الى سوريا !!

السيد السيستاني يرفض تدخل ايران بالعراق !!

السيد السيستاني يدعوا لتغليب مصلحة العراق في اقامة العلاقات مع كل دول الجوار !!!!

السيد السيستاني يؤيد فلان او فلان من الساسة العراقيين !

اعتقد واجزم ..

ان ليس فينا من لم يسمع هذا الكلام من ( معمم ) ( يدعي ) تقليد السيد السيستاني أو قربه من المكتب الخاص بالسيد حفظه الله أو انه يدرس عنده !!

وهنا المشكلة ...

فالكثير من هذه ( الطبقة ) عكست او قلبت توجيهات السيد حفظه الله ورعاه بما يخدم اعدائه!

لا ادري أبعلم أم بجهل ؟!

فاذا كان ( بعلم ) وهو ادعائهم فقد بان جهلهم !

واذا كان بجهل فهل كانوا مجبرين على الكلام فيما لايفقهون !!

والله حيرة !

والا فما بالك بالاخبار التي تؤكد ان السيد كان يلتقي بقيادات ايرانية ويستمع منهم الى شرح مفصل عن اوضاع الساحة العراقية والايرانية والعالمية !!

وهذا دليل عدم ثقة السيد بالحكومة والساسة العراقيين !!

وهو كذلك دليل قوة علاقة السيد ( حفظه الله ) بدولة السيد المستطاب وممثله الشهيد لواء الاسلام العظيم !

ثم تاتي هذه ( الطبقة الوسطية ) من المعممين كما قلنا ليؤلوا لنا كلام السيد المرجع الذي ((يدعون انهم سمعوه منه)) من انه ( السيد ) ضد التدخلات الايرانية او انه يقف على مسافة واحدة من الجميع ( ايران والسعودية ) أو ما سبق منا التنويه اليه !

وليس لكلامهم سوى معنى واحد وهو ((ان السيد يقول سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر ابن عدي او التصديق برواية العشرة المبشرة بالجنة)) !!!

يا اخي اذا ما تعرف تسولف ..اكرمنه بسكوتك ...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التعامل الإنساني أساس الحياة والوجود
الانتخابات بين التأجيل والتخريب..!
لاتبيعوا أصواتكم على حساب الفقراء.....
♦️ كونوا كالبحر فتنجحوا في سياستكم♦️
توعية؛ قالوا..ونقول..!
ما أشبه جريمة سبايكر بأصحاب الأخدود..!
حقوق الحيوان والإنسان
لماذا بعض النساء في إيران بنصف حجاب؟!
خطاب الكراهية..!
الانتخابات في إيران دليل على وجود ديمقراطية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع :
المدينة الآثمة..!
فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع :
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع :
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع :
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
فيسبوك