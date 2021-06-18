فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- (مثقفون) ينعون شاعرا طائفيا/ ويصمتون عن مجزرة!

٢- كاتب بيان الحكومة بذكرى الموصل عانى الأمرّين/ يكلوله امدح التضحية وغلس عن الحشد، طركاعه!

٣- من تشرين للمنتخب إذا شجعك سفير/ تخسر!

٤- في ذكرى شهادته (قدس سره) كان لا يجيز تقليد الميت ابتداءً/ فقلدوه ميتا!

٥- مجلس النواب الأمريكي يتبنى مشروع قرار لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق/ والمدونين ضايجين من هيج مشروع!

٦- صحيفة ‏معاريف: الإمارات ستنظِّم قريباً حفلاً خاصّاً لوداع رئيس الموساد السابق يوسي كوهين/ وحكومتنا تستعين بضباط مخابراتهم!

٧- رفعوا سعر الدولار لا الزيت نزل ولا صناعتنا تحسنت/ إذا مو لفائدة الفقير هذا القرار جا المن!

٨- الدنيا كلها تكول سد أليسو التركي سبب شحة المياه/ والفيسبوكي يكلك صوج إيران!

٩- هو اليصفك للسعودية على ملعب وهمي/ تريده يحب الحشد!

١٠- عامر الكبيسي وأحمد البشير تغريداتكم بيوم سقوط الموصل تثبت/ محد يحب ثوار العشائر بكدكم!

· سؤال الفنتازيا: اكو واحد سمين جان دائما يشكك فالينته، وين صفه بيه الدهر؟

ـــــــــ