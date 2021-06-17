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انعكاسات ضوء في باب علي


 

حسن عبد الهادي  العگيلي ||

 

* اللامعقول

علي عليه السلام كان شهيد حالة اللامعقول

والتدين المبني على الأهواء في الامة سئل احمد بن حنبل من هو افضل معاوية ام عمر بن عبد العزيز؟؟؟

فقال ابن حنبل ان غبار لحق بفم فرس معاوية افضل (الف مرة) من عمر بن عبد العزيز!

هذا الغير معقول !

هو من انشئ اسلاماَ متوازياَ مع اسلام محمد صلى الله عليه واله وسلم.

اسلام آخر ينطلق من دار الندوة

بالتوازي مع اسلام محمد الذي ينطلق من مسجده .

*الحد الفاصل

علي بن أبي طالب كان الحد الفاصل بين الايمان التصديقي والايمان التصوري....

بين الإسلام الحقيقي وبين الخرافة

بين الدين المرتكز على قيمة الانسان  والتدين الاجتماعي المبني على الاهواء والاستحسان.

بهذا المعنى قال له رسول الله صل الله عليه واله

ياعلي انت قسيم الجنة والنار.

*يا علي أمرك فوق كل أمر علي

بلغ سيف ابن ملجم الذي ضرب به رأس أمير المؤمنين عليه السلام  الى المخ.....

لم يفقد الإمام اي شئ من حواسه.......

اوصى للحسن وناقش معه أمر المسلمين

معائشهم وامنهم وحقوقهم...

جدد له العزم على مواصلة الثورة ضد الانحراف عن الدين

بعد ان لبسه شطر من الامة ليس العباءة المقلوبه!!!

وكم كان ذلك ثقيلا ومزعجا جدا لاعدائه......

الدماء غطت لحيته وقطرت على صدره ....

لم يحمله احد...بل اتكئ على ولديه الحسن والحسين..

بخطوات ثقيلة غير عابئ بنزف الدماء ...

كان يخاف على قاتله من غضب الناس...

.يشير إليه بعد ان اتوا  به ....اكرموا الرجل ...لا تهيجوه ولا تخيفوه واطعموه من طعامي واسقوه من شرابي....

إن عشت نظرت فيه امري

وان مت فالأمر للحسن......

الله أعلم حيث يجعل رسالته

* شياطين السياسة

ياعلي،

جرحك احرجنا جميعا وخصوصاَ الساسة .......

فهم يتحدثون عن شجاعتك في قلع باب خيبر....

ولايتحدثون عن ثوريتك في وجه الفساد والمنحرفين.....

يتكلمون عن استبشارك بالشهادة..

ولا يتكلمون عن الفتاوى السياسية التي سلبت حقك وقتلت زوجتك وولديك.........

يخافون ان تعود......

 ستسئلهم عن قصورهم.. سياراتهم المصفحة وحساباتهم في البنوك....مناصبهم....دينهم المقلوب!.

لذلك سيدي هم اعدو لك الف ابن ملجم!

سيغتالوك الف الف مرة وسيكمنون لك عند بيوت الفقراء والأيتام...

هم يعرفون خطواتك جيدا....يا أمير المؤمنين.

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