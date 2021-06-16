على قدر بذائتك ادفع لك الدولار!!!

مازن البعيجي ||

تعج مواقع التواصل الإجتماعي والبرامج المتنوعة والماجنة ويظهر منها ما هو خادش للحياء بشكل فاق الغرب في عهرة لدرجة يتكلم الرجل العراقي المسلم عن ساقطة تجلس أمامه عن قضايا يخجل منها الزوج والزوجة أما بعض وبجرأة لا تفسير لها إلا على قدرها تجني مال من السفارة ومن يعينها على إسقاط قيم الفرد العراقي! وإلا أي ثقافة تلك التي نجنيها من حوار بالعلاقة الخاصة؟! ولمن موجه غير الشباب الذي تضرب اطناب حياته البطالة والحاجة الى الزواج والاستقرار الذي قضى عليه وعلى آماله الفاسدين في السلطة من اكبر زعيم دوني تراجع عن تكليفه الى اصغر سافل سمح لمثل تلك القنوات والبرامج المخجلة والتي تمس كرامة الأنثى والرجل وتؤسس لحرام وعاقبة سيئة! والمعنيين الذي سارعوا الى نقد برنامج طنب رسلان بلا شرف ومثل تلك البرامج تفتك بالعائلة العراقية وتفتح عيون المراهقين على حياة أغلب الآباء غير مستعدين لعلاجها ، عبر مقدمي برامج نزعوا الحياء والرجولة واودعت في حفر القاذورات!!!

ولا شريف يتحرك ضميره لينبري ينطق ببنت شفة وكأن ما يجري يناسب تطلع الدكاكين التي وجدت سبيل بقائها في الحرام والصمت عنه ومنع من يتحرك ضده!!!

روي يجب على العالم عند ظهور البدع - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله .

- عنه (صلى الله عليه وآله): إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فلينشره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد .

- يونس بن عبد الرحمان: روينا عن الصادقين (عليهم السلام) أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان .

هل مرت تلك الروايات على عالم؟!

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..