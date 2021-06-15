حدائق حيوانات البشر..!

جهاد النقاش ||
هم سامع بحدائق حيوانات البشر؟
جان الأوربيون يحبسون الأفارقة بيها
يحطونهم بأقفاص ويعرضونهم على العامة
كانت نظرتهم لهم على أنهم جنس أدنى
ويشوفون أرواحهم جنس أعلى في حلقة التطور
تطبيقا لنظرية داروين
هيج حالنا بالعراق
أكو ناس ما ينظرون إلنا كبشر
يشوفونا عرق أدنى منهم
لذلك يوميا حاطينك بتصنيف
مره يسميك شروكي، مره تبعي
عُدي ابن صدام مره كال علينا هنود...
كل هذا بقصد الانتقاص
جماعة ما بعد السقوط أضافوا
رافضي، صفوي، مجوسي
بالمناسبة إذا كنت حاصلا على أحد الألقاب أعلاه
فهذا يكفي وزيادة لقتلك في مجزرة تكريت
هسه جماعة الحداثة وما بعدها
يسمونك ذيل ما دمت حيا
فإذا مت قتلا دفاعا عن وطنك
أنتقل اللقب لأمك
وصرت أنت (ابن الخايبة)
هيج عقليات ونفوس تتوقع منها أن تحب الحشد؟
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