المقالات

قوات الاحتلال وصناعة الأزمات !!

78 2021-06-14

 

محمد العيسى ||

 

منذ الغزو الأمريكي للعراق والأزمات تتوالى،فلم يعد الحديث ممكنا في العراق الاعن أزمة جديدة أو حدث دراماتيكي جديد،وبات العراقيون يندبون حظهم،ويعتقدون أن مسلسل المأساة الذي يعيشونه سيبقى ملازما لهم ولاينتهي من حياتهم ماداموا يعيشون على بقعة جغرافية اسمها العراق،فتارة يعيشون الانقسام والاقتتال الطائفي وتارة يعانون هول المفخخات والأحزمة الناسفة وتارة يعانون ويلات داعش واحتلاله لمساحات واسعة من ارض العراق وتارة يعانون انقساما نوعيا في محافظات الوسط والجنوب اثر التظاهرات التي حصلت في هذه المناطق وكل هذا قابله العراقيون بالصبر والتحمل لأن يعتقدون  أنه قدرهم الذي  لافرار منه .

بيد أننا أن أعدنا مسلسل الأحداث بعجالة سندرك بما لايقبل الشك أن الأمر لم يكن قدرا مكتوبا،بل أنه مخطط رسم بعناية في دهاليز المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وكما تشاء فسر الأمور ولكن الا تعتقد أن المسلسل الطائفي بعد عام ٢٠٠٣مباشرة كان مرسوما بعناية من أجل جر العراقيين الى التناحر والاقتتال الطائفي ومن أجل  اشغال العراقيين بصراعات جانبية

 واضعافهم من أجل   بقاء قوات الاحتلال وتمكنها من خيرات العراق وثرواته ومن أجل عدم تمكن العراق  من النهوض  بدوره الريادي في قضايا الأمة المصيرية كقضية فلسطين 

ولما انسحبت امريكا  مكرهة من العراق وتوقيعها اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع نوري المالكي،الم يخطر ببال أحد أن أمريكا ستعود بذريعة أخرى؟ وكانت داعش ذريعتهم هذه المرة،داعش التي كانت نتاجا أمريكيا بامتياز وعلى لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب .

طويت صفحة داعش وانتصر العراق فكان المخطط هذه المرة إشعال التظاهرات في المناطق الشيعية فكانت التظاهرات مدعومة بشكل واضح وجلي من امريكا ودول تسير بركبها فالدعم المالي والإعلامي والسياسي على اوجه.

والحكاية لم تنته بعد فامريكا عملت على إسقاط كل رموز العراق وكل مقدساته وكان الحشد الشعبي في طليعة أولئك المستهدفين ..فهل انتهى مسلسل التٱمر !؟ كلا فهذه المرة تسعى امريكا أن تؤجج الفتنة الطائفية من جديد عبر اختلاق أزمات ثانوية من شأنها تعميق الحس الطائفي والاتجاه به إلى مسارات خطيرة،ولعل محاولة البعض رفع تمثال ابو جعفر المنصور و مهاجمة مرقد أبو حنيفة سيناريو جديد تحاول اعتماده امريكا لخلق فتنة طائفية جديدة فاي جهة  لم  تعلن دعمها لهذه الجماعات لاحزب سياسي ولا مرجعية دينية فمن يخلق الأزمات ياترى !؟ الجواب قوات الإحتلال وتجارب الأمم التي عانت من الإحتلال تعرف هذه الحقائق جيدا .

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عنوان يا محسنين..!
خطر إستغلال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا الحديثة
بعمامتك الشريفة, سيدي السيتاني..انتصرنا
مطلوب رأس الحشد حياً أو ميتاً
قوات الاحتلال وصناعة الأزمات !!
ألإسلام ألأمريكي وألإسلام ألمقاوم 
في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي..
حيرة !!!
«إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى» .
المعيار هو الموقف من الإحتلال الأمريكي والإستعمار الصهيوني في العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
علي الحسيني : احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ...
الموضوع :
،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،
محمد : احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع :
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع :
العراق بوصلة العالم
زيد مغير : ليفكر كل وطني إذ ما اتحد العراق وايران تحت راية اتحاد الجمهوريات الإسلامية ربما تدخل سوريا في ...
الموضوع :
أبعاد الحشد عن الثورة الإسلامية ظليمة كبرى..!
عادل الزهيري : هل تسمح بنود العقد لشركات الهاتف النقال باقتحام خصوصية المشترك ونشر الإعلانات بصورة إجبارية عن طريق الرسائل ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
أسامه غالب حسين : You well done dear ❤️ ...
الموضوع :
مبادرة الصغير في كل شيء..! 
حيدر علي : الذي يتمتع باجازه الاعاله ذو احتياجات خاصة مشمول بالمقطوعه ١٥٠ لو ترفع منه اذا اكو كتاب رسمي ...
الموضوع :
وزارة التربية تحدد ضوابط مخصصات الـ [150] الف دينار المقطوعة لمنتسبيها
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
فيسبوك