المقالات

«إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى» .


 

🖋  قاسم سلمان العبودي ||

 

لا شك إن مسلسل استهداف الحشد الشعبي برز واضحاً من قبل المحتل الأمريكي بعد أن أصبح الحشد أسطورة بطولية أذهلت الأعداء قبل الأصدقاء . إن تفاعل  أهالي المناطق المحررة مع أبناء الحشد جاء تعبيراً عما لمسوه من قبل أبناء الحشد مع سكان تلك المناطق، و هذا لم يرق لقوات الاحتلال ، وبعض السياسيين المنغمسين في الأجندة الأمريكية .

بعد حادثة البوعيثة ، والاستهداف الواضح لقوات الحشد الشعبي ، عاد مسلسل الاختطاف لقيادات الحشد من خلال خطف الحاج قاسم مصلح الذي تم اختطافه وفق تلفيقات ساذجة ، حتى إنها لم تقنع الشارع العراقي ، فضلاً عن القضاء العراقي الذي قال كلمته الفصل في هذا الشأن ، الذي برّأ الحاج مما نسب اليه من تهم كيدية واضحة الخطوط والنوايا .

كان المخطط أن يجر أبناء الحشد الى الصدام المسلح مع الأجهزة الأمنية الأخرى، لشيطنة الحشد وتسقيطه اجتماعياً، حتى تخلو الساحة العراقية من المدافعين عن المسارات الوطنية الحقيقية ،وبذلك يخلو الجو العام لرسم المخططات الخبيثة التي تحاول واشنطن دفع العراق لتلك المخططات خدمة للصهيونية العالمية .

المستهدف الأول في هذه المسرحية الهزيلة جداً هو التشيع بأكمله ، في العراق وأيران ولبنان وفي بقاع الأرض جميعا . وقبل ذلك كله الاستهداف الواضح للعمامة التي تشرفت بالإنابة للمعصوم في إدارة شؤون الدين ، وإيصاله الى المؤمنين بفيض الله وعنايته .

الأمر الغريب في مسلسل استهداف الحشد الشعبي والتشيع على حد سواء ، أنه يتم على يد بعض ممن يحسب على التشيع والعمامة . وما تلك المصطلحات الرنانة التي أطلقت من هؤلاء على الحشد وعلى الفصائل التي ترجمت القرار البرلماني القاضي بخروج المحتل الأمريكي ، تارة بالسلاح المنفلت ، وتاره أخرى بقوى اللادولة ، وأخرى بالولاء للخارج ، ومن هذه المسميات التي تحاول اختزال الحشد ومن يقف خلفه في الأجندة الخارجية ، والكل يعلم الى ماذا يشير هؤلاء بتلك التسميات الخبيثة .

والأمر الأغرب أن نرى من يدافع عمن انتهك الأرض والعرض ، ومحاولة إيجاد حقوق  مادية ، وأخرى معنوية وإلصاق مصطلح المغيَّب في كل مناسبة تتقاطع مع حقوق مَنْ غيبوا فعلاً على يد المجاميع الإرهابية الداعشية التي غزت العراق بأوامر أمريكية . الى اليوم لازالت جثث أبنائنا الذين قضوا في معسكر سبايكر المشؤوم مجهولة، ولا أحد من ( الباشطين ) أصحاب المصطلحات الرنانة ، يذكرهم ، أو يذكر عوائلهم، ومواساتهم ولو بالكلمة الطيبة . بل على العكس من ذلك نرى استهدافاً واضحاً لإخوتهم في المنظومة الحشدية من خلال تطويع المفردات الإعلامية الرنانة للنيل من الحشد في كل محفل .

اليوم الحشد الشعبي منظومة عسكرية متكاملة ومن الممكن أن يغير قواعد اللعبة السياسية في العراق وفق رؤيا وطنية خالصة . قطعاً ذلك لن يروق لدول الجوار العراقي ممن أدمن البقاء على كرسي الحكم الى أبد الآبدين . فكانت الرشى والهبات هي السبيل الأوحد للإجهاز على العراق من خلال ديمومة الاحتلال  الأجنبي الأمريكي ، ومن خلال بعض السياسيين الفاسدين الذين وصلت بهم الحال أن ينخرطوا بالأجندة الخبيثة للمحتل الأمريكي والممول الخليجي الذي يعطي بسخاء كبير .

في ذكرى تشكيل الحشد الشعبي المبارك ، نقول لمن باع نفسه للمحتل ، كِدوا كيدكم ، وأسعوا سعيكم ، والله  ما رأيكم إلا فند ، وما أيامكم إلا عدد ، لن تسقطوا حشدنا بكثرة مؤامراتكم ، فإنها واضحة المعالم للقاصي والداني ولن يكتب الله لها النجاح ، ودولة محمد وآل محمد ( ص ) قائمة . وتذكروا جيداً ، أن المحتل الأمريكي سيخرج عاجلاً أو آجلاً ، ووقتها ستعرفون جيداً من هم الفتية الذين آمنوا بربهم ، وستضيق بكم الأرض بما رحبت .

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي..
حيرة !!!
«إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى» .
المعيار هو الموقف من الإحتلال الأمريكي والإستعمار الصهيوني في العراق
خلاصة القول في سبايكر وما قبلها وما بعدها..
الببغاء والسياسيين البُلغاء..!
فتوى الجهاد وجرح سبايكر الذي لا يندمل
سبايكر في ادارة الدولة
عملية الغدر الكبرى..سبايكر
سبايكر جرح من جُروح ألحسين (ع)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
علي الحسيني : احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ...
الموضوع :
،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،
محمد : احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع :
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع :
العراق بوصلة العالم
زيد مغير : ليفكر كل وطني إذ ما اتحد العراق وايران تحت راية اتحاد الجمهوريات الإسلامية ربما تدخل سوريا في ...
الموضوع :
أبعاد الحشد عن الثورة الإسلامية ظليمة كبرى..!
عادل الزهيري : هل تسمح بنود العقد لشركات الهاتف النقال باقتحام خصوصية المشترك ونشر الإعلانات بصورة إجبارية عن طريق الرسائل ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
أسامه غالب حسين : You well done dear ❤️ ...
الموضوع :
مبادرة الصغير في كل شيء..! 
حيدر علي : الذي يتمتع باجازه الاعاله ذو احتياجات خاصة مشمول بالمقطوعه ١٥٠ لو ترفع منه اذا اكو كتاب رسمي ...
الموضوع :
وزارة التربية تحدد ضوابط مخصصات الـ [150] الف دينار المقطوعة لمنتسبيها
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
فيسبوك