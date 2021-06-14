خلاصة القول في سبايكر وما قبلها وما بعدها..

باقر الجبوري ||

1400 عام من التجييش الفقهي التكفري ضد الشيعة وائمة الشيعة من فوق المنابر وفي صفحات الكتب وفي الاعلام !!

كان تكفير الشيعة !!وحلية قتل الكافر الشيعي ( دمه وماله وعرضه )فماذا كنا ننتظر منهم .

طبعا هذه المذابح ستكون مخرجات ذلك التجييش .

سبايكر خير شاهد ! سبايكر جريمة من بين عشرات ومئات الجرائم !

هل حقا نسينا جرائم التفجيرات الارهابية في ايام السبت الدامي والاحد الدامي والاثنين الدامي الخ الخ الخ حتى وصلنا الى جريمة تفجيرات الجمعة الدامية !!

حتى عادت لايام لاتنفع لعد هذه التفجيرات !

هل نسينا تفجيرات مدينة الصدر وتفجيرات سوق الغزل وتفجيرات سوق الصدرية وتفجير المسيب او تفجير وزارة الخارجية وتفجيرات وزارة المالية ووزارة العدل وغيرها !!

هل نسينا تفجيرات كربلاء والكاظمية !!

هل نسينا جريمة خطف وقتل موظفي شركة النصر العامة !

او جريمة عرس الدجيل !

او جريمة جسر الائمة او جرائم تفجيرات الكرادة !!

ومع ذلك !!

فلازالوا يدافعون عن الجريمة !!

بحجة اعتبارها ردة فعل السنة المغيبين !

على حكم الشيعة الصفويين .

نعم .. هذا جوابهم .

بسبب الشيعة الذين حكموا ... وما حكموا !!

البعض منهم كان اشجع من قادتنا وساستنا الاقزام فقال أثناء اجتماعهم العشائري في تكريت لبحث حال الاسرى الشيعة هناك (( اقتلوهم فانه ثار ابن العوجة ))

تلك هي الحقيقة !!

الماعنده دم ... لايتقدم !!