المقالات

فتوى الجهاد وجرح سبايكر الذي لا يندمل


 

مالك العظماوي ||

 

جريمة لا تضاهيها جريمة بالعالم في العصر الحديث، كونها لا ترتكز على أسباب القتل المعهودة، كقصف الطائرات أو تفجير المفخخات او إطلاق الصواريخ وغيرها، بل هي ترتكز على الوغول في القتل والجريمة والإمعان في الدم ومحاولة التخطيط لقتل أكبر عدد ممكن من البشر. شباب عزَّل، لا ذنب لهم ولم يكونوا مقاتلين، وحتى وإن كانوا مقاتلين فلابد أن يكون مصيرهم الأسر في حالة كهذه وفي جميع القوانين واللوائح الإنسانية ولدى كافة المجتمعات!

فما الذي حصل في تكريت؟ وتم قتل ٢٤٠٠ شاب على أقل تقدير، ولماذا يقتلوننا هكذا أهالي تكريت وعشائرها؟ وهل صحيح أنهم يطلبون ثأراً لأن الحكومة أعدمت صداماً؟ وهل صحيح أن العشائر تخلت عن أخلاقها ومبادئها وشرفها وغدرت بشباب لا يحملون السلاح وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم؟

لا، ليست هذه هي الأسباب التي دعتهم لفعلتهم النكراء هذه، بل هناك سبب واحد مغروس في النفوس ولا شيئ آخر سواه.

لكن.. هل حصل هؤلاء الأوغاد الجبناء على مبتغاهم؟ أبداً، بل قدموا لنا دليلاً ثابتاً للتأريخ وللأجيال القادمة لكي لا تُخدع بكلام معسول ويتنازلون عن مبادئهم. لقد أثبتوا من حيث لا يشعرون وبالدليل، أن لو كان عدد المغدورين مليون إنسان لقتلوهم أيضاً ولم يترددوا لطرفة عين أبداً، فهم يعتقدون بأنهم قادرون على محونا واجتثاث نسلنا من الوجود، لقد خاب فألهم وأفتضح حقدهم وبان غلهم، وأثبتوا - بالدليل - مدى خستهم ونذالتهم وسيبقى هذا الفعل الجبان حافزاً للأجيال القادمة من أجل الثبات على المبادئ والقيم والدين الحنيف.

وجاء القول الفصل من السيستاني العظيم، الرجل الذي إنبهر به الأعداء قبل الأصدقاء، الذي لا ينطق من فراغ ولا يتردد في قول الحق، حتى حسده بنو جلدته على حكمته وشجاعته وقراره بفتواه المباركة التي تسابق فيها الرجال الشرفاء ليسقطوا اسطورة دولة الخرافة، ويعيدوا للأسلام هيبته، وللدين مبادءه وللمجتمع إنسانيته التي حاولت عشائر تكريت سلخها، وليس هذا فحسب، وإنما صانوا حرائر تكريت من دنس أصحابهم، وحرروا مدنهم بعد أن استباحوها من كانوا يظنونهم المخلصين لهم، واستطاعوا أن يخيبوا فأل من كان يتصور أنه بقتل هؤلاء الشباب يستطيع القضاء على المبادئ التي رسمها الله تعالى، [فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا].

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الببغاء والسياسيين البُلغاء..!
فتوى الجهاد وجرح سبايكر الذي لا يندمل
سبايكر في ادارة الدولة
عملية الغدر الكبرى..سبايكر
سبايكر جرح من جُروح ألحسين (ع)
الذين لم يقرأوا الوجه الآخر!
(33)  تعليقات على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
الطبيعة منتظمة..والإنسان كون مصغر..
سبايكر عينٌ لا تنام وجرحٌ لا يندمل
سبايكر..فعل الجبناء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
علي الحسيني : احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ...
الموضوع :
،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،
محمد : احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع :
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع :
العراق بوصلة العالم
زيد مغير : ليفكر كل وطني إذ ما اتحد العراق وايران تحت راية اتحاد الجمهوريات الإسلامية ربما تدخل سوريا في ...
الموضوع :
أبعاد الحشد عن الثورة الإسلامية ظليمة كبرى..!
عادل الزهيري : هل تسمح بنود العقد لشركات الهاتف النقال باقتحام خصوصية المشترك ونشر الإعلانات بصورة إجبارية عن طريق الرسائل ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
أسامه غالب حسين : You well done dear ❤️ ...
الموضوع :
مبادرة الصغير في كل شيء..! 
حيدر علي : الذي يتمتع باجازه الاعاله ذو احتياجات خاصة مشمول بالمقطوعه ١٥٠ لو ترفع منه اذا اكو كتاب رسمي ...
الموضوع :
وزارة التربية تحدد ضوابط مخصصات الـ [150] الف دينار المقطوعة لمنتسبيها
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
فيسبوك