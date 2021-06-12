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منيف الرزاز وقرائته الخاطئة لنفسية صدام .


 

حسن عبد الهادي العگيلي ||

 

الاقتصادي المهم والشخصية الأردنية التكنوقراط  الدكتور عمر منيف الرزاز يؤكد  سماح العائلة  للباحث الاستاذ فائز الخفاجي بنشر كتاب يوثق حياة والدهم عضو القيادة القومية لحزب البعث ومما جاء فيه:

.*. انه وبعد المشادة الكلامية بين المرحوم منيف الرزاز وصدام التكريتي على اثر إعدام الأخير  لرفاقه من الكادر المتقدم  في قاعة الخلد  سنة 1979ورفض الرزاز الخروج من على شاشة التلفزيون العراقي وتأكيد تأمر المعدومين تم وضعه في الإقامة الجبرية في بيت الكرادة ولم تكن معه سوى زوجته لمعه بسيسو وابنتهم  .

حينها كان عمر مسافرا  واخيه مؤنس(الروائي المهم) يدرس في الجامعة الامريكية ببيروت. 

رفض صدام وساطة الملك الراحل الحسين بن طلال الذي طلب من صدام ان ياخذ منيف الرزاز معه في طائرته...

فقال له صدام جلالة الملك انت تحكي جد لو تمزح!

فأجابه الملك بل اتكلم جد

فقال صدام ... هو  في عمان قريب  ولم تستطع اسكاته وألف كتاب التجربة المرة والآن تريد مني ان ارسله معك ليكتب التجربه الأمر!

حينها وضع صدام السم له في دوائه على شكل كبسولات والذي تقئ دما حال تناولها..ثم أخذ يتأكل شيئا شيئا!!حتى مات.

وطالبت الأردن بجثمانه فقبل صدام بشرط أن لا يتم تشريحه !!! والا سيدفن في بغداد وبعد رفض العائلة لذلك اقنعهم ابو شاهر مازن الساكت بأنهم إذا اصروا على التشريح فلن يروا لمعة ومنى مرة ثانية وأن صدام سيزيف وصية لوالدهم يقول فيها أنه يريد أن يدفن في العراق!!!! والافضل ان توافقوا والا ستخسروا كل شئ!

* للمهتمين

الكتاب المنشور للباحث فائز الخفاجي بعنوان منيف الرزاز ...والتفاصيل أكثر في برنامج مقابلة خاصة على قناة الفلوجة مع الدكتور حميد عبدالله وضيفه الباحث فائز الخفاجي .

ملاحظات

مؤنس الرزاز هو أديب وروائي مهم والف رواية اغتيال بكاتم الصوت الذي وثق فيها اغتيال والده وقاتليه باسماء مجازية ...ولم تفهم من قبل الصحافة الأردنية آنذاك وتم تصنيفها بكونها من الأدب السياسي!

منى على الأكثر  تكون زوجة عمر  وان منيف الرزاز لديه زينة وهي الصغيرة مواليد 1971 وكانت طالبة ابتدائي حين قتل ابوها.

تصرفت ببعض الكلمات ولكنها لا تضر بالمعنى

اهملت حقد عفلق على الرزاز وشهادة الزور لمحي مشهدي ضد الرزاز والذي أعدها صدام .

محي مشهدي كان يوصف بانه شاهد البعث تحت الطلب.

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