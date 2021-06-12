المقالات

تذكروا نعمة الحشد عليكم..إذ كنتم أحزابا فألّف بين بين طموحكم..!


 

د. حسين القاصد ||

 

وأنت مع حبيبتك تتنزه

وأنت تمرح بين أطفالك

وأنت تذهب إلى جامعتك

وأنت تأتيك جامعتك لبيتك عبر التعليم الإلكتروني

هيه.. اسمع أنت.. نعم انت..

وأنت تصلي بانتظام من دون قلق

وأنت تغني وترقص من دون قلق

هيه.. انت الآخر

وأنت تجلس على كرسيك الفاخر

وتثرثر علينا كما يحلو لك

هيه.. انت أيها البطل الكارتوني

وأنت تجلس بهدوء بملابسك الداخلية.. وتمارس نقص فحولتك خلف الكيبورد...

ثم إليك أنت سيدي الشاعر العراقي..

تذكروا نعمة الحشد عليكم.. إذ كنتم أحزابا فألّف بين بين طموحكم..

اذكروا فضل تلك القوة العسكرية الخارقة.. تلك الثلة الناصعة الشباب..

تذكروا جيدا أن الحشد.. هو القوة العسكرية الوحيدة في العالم التي كانت معسكرات تدريبها جبهات القتال..

لقد لبوا نداء الفتوى العظيمة.. فكان تدريبهم معارك.. حيث لم يسمح لهم الوقت بالتدريب.. فتدربوا على جثث أعداء العراق.

أولئك الشباب الذين استشهد (شايبهم) وهو بملابسه العسكرية.. غداً عيدهم..

قلها معي الآن.. كل عام وأبطال الحشد بألف خير.. والمجد والخلود لشهدائه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منيف الرزاز وقرائته الخاطئة لنفسية صدام .
تذكروا نعمة الحشد عليكم..إذ كنتم أحزابا فألّف بين بين طموحكم..!
الجاسوسية ومكافحة التجسس بين الابتذال والمهنية 
استعراض الحشد وأشياء أخرى..!
الى صديقي..!
(أمبير) في اليد خير من عشرة على الشجرة..
حينما تصير الفضيلة جريمة، تنقلب الموازين
إصبع على الجرح..سبايكر يا جرح قلبي....
التحدي الداخلي لجبهة المقاومة
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع :
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع :
العراق بوصلة العالم
زيد مغير : ليفكر كل وطني إذ ما اتحد العراق وايران تحت راية اتحاد الجمهوريات الإسلامية ربما تدخل سوريا في ...
الموضوع :
أبعاد الحشد عن الثورة الإسلامية ظليمة كبرى..!
عادل الزهيري : هل تسمح بنود العقد لشركات الهاتف النقال باقتحام خصوصية المشترك ونشر الإعلانات بصورة إجبارية عن طريق الرسائل ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
أسامه غالب حسين : You well done dear ❤️ ...
الموضوع :
مبادرة الصغير في كل شيء..! 
حيدر علي : الذي يتمتع باجازه الاعاله ذو احتياجات خاصة مشمول بالمقطوعه ١٥٠ لو ترفع منه اذا اكو كتاب رسمي ...
الموضوع :
وزارة التربية تحدد ضوابط مخصصات الـ [150] الف دينار المقطوعة لمنتسبيها
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
فيسبوك