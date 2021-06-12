د. حسين القاصد ||

وأنت مع حبيبتك تتنزه

وأنت تمرح بين أطفالك

وأنت تذهب إلى جامعتك

وأنت تأتيك جامعتك لبيتك عبر التعليم الإلكتروني

هيه.. اسمع أنت.. نعم انت..

وأنت تصلي بانتظام من دون قلق

وأنت تغني وترقص من دون قلق

هيه.. انت الآخر

وأنت تجلس على كرسيك الفاخر

وتثرثر علينا كما يحلو لك

هيه.. انت أيها البطل الكارتوني

وأنت تجلس بهدوء بملابسك الداخلية.. وتمارس نقص فحولتك خلف الكيبورد...

ثم إليك أنت سيدي الشاعر العراقي..

تذكروا نعمة الحشد عليكم.. إذ كنتم أحزابا فألّف بين بين طموحكم..

اذكروا فضل تلك القوة العسكرية الخارقة.. تلك الثلة الناصعة الشباب..

تذكروا جيدا أن الحشد.. هو القوة العسكرية الوحيدة في العالم التي كانت معسكرات تدريبها جبهات القتال..

لقد لبوا نداء الفتوى العظيمة.. فكان تدريبهم معارك.. حيث لم يسمح لهم الوقت بالتدريب.. فتدربوا على جثث أعداء العراق.

أولئك الشباب الذين استشهد (شايبهم) وهو بملابسه العسكرية.. غداً عيدهم..

قلها معي الآن.. كل عام وأبطال الحشد بألف خير.. والمجد والخلود لشهدائه