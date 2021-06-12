من ذاكرة الورق..السطر الثاني..!

حسن عبد الهادي العگيلي ||

* لا مهرب

المحاور واقع مفروض بشراسة الذئاب ....

وضروري ان يفهم العراق اين يضع قدمه؟

خصوصاً وأن الأرض المحاطة بالإسلاك الشائكه غير صالحة للتأمل!

* من ابواب هدر المال العام.

سفارات عراقية بطواقم كاملة من الجايجي الى السفير في بلاد لم يمر بها عراقي واحد منذ هجرة المسلمين الى الحبشة

منها سفارتنا بالسنغال !!! وأخرى في جنوب إفريقيا وغيرها في كينيا التي يوجد في عاصمتها نيروبي اربعة عراقيين فقط!!!!

تلك أشارات متواضعة إلى هدر الأموال (بالدولار) كرواتب ونثريات ومخصصات سفر وسكن وعلاج للطاقم وربما عوائلهم .

وواضح جدا انعدام الرؤيا الاستراتيجية لها وليس غير المحاصصة وارضاء هذا واسكات ذاك من سبب لوجودها .

* ما انصفك مستشارك!!!

رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي خطوة غير موفقة واذا نظرنا إلى ترك …



